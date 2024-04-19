Прем'єр Польщі хоче уникнути застосування сили для розблокування кордону з Україною

Дональд Туск прагне вмовити фермерів припинити акцію на пунктах пропуску без примусу з боку поліції.

Очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.

Як пише Укрінформ, після засідання Європейської Ради у Брюсселі Туск заявив журналістам, що "просто неможливо блокувати Україну на польських пунктах пропуску".

Прем'єр пообіцяв надати допомогу аграріям, які не з власної провини втратили заробіток через економічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд, за словами Туска, готовий і надалі вести перемовини.

"Не думаю, що будь-хто порядний у Польщі зараз хоче послабити Україну. Сподіваюсь на відмову від цієї форми протесту", - сказав політик.

Туск також заявив, що польська поліція чи органи влади досі не застосовували до фермерів жодних засобів примусу, і він би хотів, щоб так тривало і надалі. Прем'єр "розраховує на розуміння" аграріїв.