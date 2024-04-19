За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
ГоловнаСвіт

Прем'єр Польщі хоче уникнути застосування сили для розблокування кордону з Україною

Дональд Туск прагне вмовити фермерів припинити акцію на пунктах пропуску без примусу з боку поліції.

Прем'єр Польщі хоче уникнути застосування сили для розблокування кордону з Україною
Дональд Туск
Фото: EPA

Очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.

Як пише Укрінформ, після засідання Європейської Ради у Брюсселі Туск заявив журналістам, що "просто неможливо блокувати Україну на польських пунктах пропуску".

Прем'єр пообіцяв надати допомогу аграріям, які не з власної провини втратили заробіток через економічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд, за словами Туска, готовий і надалі вести перемовини.

"Не думаю, що будь-хто порядний у Польщі зараз хоче послабити Україну. Сподіваюсь на відмову від цієї форми протесту", - сказав політик.

Туск також заявив, що польська поліція чи органи влади досі не застосовували до фермерів жодних засобів примусу, і він би хотів, щоб так тривало і надалі. Прем'єр "розраховує на розуміння" аграріїв. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies