Виживання України повинно бути набагато важливішими для Європи, але також важливо і для США, - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп поставив питання недостатньої, на його думку, європейської допомоги Україні. При цьому він не обговорив пакет допомоги, зокрема і Україні, запропонований спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це повідомляє The Hill.

"Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, яку вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! ВОРУШИСЬ, ЄВРОПО!" – написав Трамп.

Крім того, колишній президент і ймовірний кандидат від республіканців наголосив, що якби був зараз президентом США, "ця війна ніколи б не розпочалася".