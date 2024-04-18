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Виживання України повинно бути набагато важливішими для Європи, але також важливо і для США, - Трамп

Трамп вважає, що Європа має більше допомагати Україні.

Виживання України повинно бути набагато важливішими для Європи, але також важливо і для США, - Трамп
Дональд Трамп і Майк Джонсон
Фото: CNN

Експрезидент США Дональд Трамп поставив питання недостатньої, на його думку, європейської допомоги Україні. При цьому він не обговорив пакет допомоги, зокрема і Україні, запропонований спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це повідомляє The Hill.

"Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, яку вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! ВОРУШИСЬ, ЄВРОПО!" – написав Трамп.

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Крім того, колишній президент і ймовірний кандидат від республіканців наголосив, що якби був зараз президентом США, "ця війна ніколи б не розпочалася".

  • Нещодавно Білий дім повідомив, що Джо Байден підтримав запропонований Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні. 

  • До цього спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.

  • Текст законопроєкту в цілому аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. 

  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

  • Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.

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