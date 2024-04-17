Байден підтримав запропонований Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні

Джо Байден запевнив, що негайно підпише цей закон.

Президент США виступив перед Конгресом зі щорічною промовою

Президент США Джо Байден відреагував на запропонований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та палестинцям.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку та стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні”, - написав Байден.

Він наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна - з продовженням бомбардувань з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

Байден закликав Палату представників та Сенат негайно прийняти цей пакет, і запевнив, що підпише цей закон.

Таким чином США надішлють світові повідомлення, що підтримують своїх друзів і не дозволять Ірану чи Росії досягти успіху.