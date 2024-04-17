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Байден підтримав запропонований Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні

Джо Байден запевнив, що негайно підпише цей закон.

Байден підтримав запропонований Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні
Президент США виступив перед Конгресом зі щорічною промовою
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відреагував на запропонований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном законопроєкт фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та палестинцям.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку та стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні”, - написав Байден. 

Він наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна - з продовженням бомбардувань з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

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Байден закликав Палату представників та Сенат негайно прийняти цей пакет, і запевнив, що підпише цей закон.

Таким чином США надішлють світові повідомлення, що підтримують своїх друзів і не дозволять Ірану чи Росії досягти успіху.

  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опублікував текст законопроєкту фінансування допомоги Україні, який можуть схвалити вже цієї суботи.
  • Текст законопроєкту в цілому аналогічний документу, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента США Джо Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $61 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Окремим пунктом у законопроєкті прописане надання Україні у найкоротший термін після набрання чинності оперативно-тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS.
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