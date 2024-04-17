Шмигаль обговорив із міністеркою торгівлі США посилення санкцій проти Росії

Також ішлося по потребу конфіскації заморожених російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо.

За словами Шмигаля, сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій.

"Маємо послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони. Якісне застосування санкцій — надзвичайно важливий напрям протидії російській зброї. Окремо наголосив на потребі конфіскації заморожених російських активів", - зазначив глава українського уряду.

Крім того, Шмигаль і Раймондо обговорили теми економічної співпраці.

"Доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки української економіки тут і зараз, коли інвестиційні проєкти перебувають на стадії планування. Ініціатива Джини Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами", - зазначив Шмигаль.