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​У Сумах і Тернополі Нацполіція заблокувала схеми зняття чоловіків із військового обліку

Вартість документів для ухилення від військової служби коливалася від 3 ти 12 тисяч доларів.

​У Сумах і Тернополі Нацполіція заблокувала схеми зняття чоловіків із військового обліку
Затримання організаторів схем для втечі ухилянтів

У двох регіонах України оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу спільно із слідчими обласної поліції ліквідували схеми втечі військовозобов’язаних чоловіків з країни. 

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки, у Сумах посадовець медзакладу і його спільник робили неправдиві діагнози для ухилянтів, а в Тернополі підприємець обіцяв домовитись з військово-лікарською комісією про непридатність до військової служби.

До прикладу, ухилянти могли придбати за 3 тисячі доларів довідку про психічну хворобу у завідувача спеціалізованої лікарні у Сумській області. Він разом із напарником торгував "білими квитками". За даними правоохоронців, ухилянти спершу мали стати реальними пацієнтами психлікарні і пройти там номінальне лікування. Затримали організаторів схеми після отримання грошей в обмін на підроблені документи і оголосили їм підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. 

У Тернополі документи про тимчасову непридатність до військової служби вартували 12 тисяч доларів. Зловмисник переконував "клієнтів", що має зв’язки і може домовитись з членами військово-лікарської комісії про необхідний діагноз. Оперативники Тернопільського управління ДВБ затримали ділка під час передачі коштів. Йому теж повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом), йому загрожує 8 років ув'язнення.

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