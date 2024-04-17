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Глава МЗС Норвегії відвідав Одесу та Кишинів, де оголосив про додаткову допомогу українським біженцям

В Молдові перебуває близько 100 тисяч українських біженців.

Глава МЗС Норвегії відвідав Одесу та Кишинів, де оголосив про додаткову допомогу українським біженцям
Олег Кіпер і Еспен Барт Ейде, Одеса, квітень 2024
Фото: Twitter/Espen Barth Eide

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Одесу та Кишинів, де оголосив про виділення додаткових 70 мільйонів норвезьких крон (6,4 млн доларів) на гуманітарну допомогу Молдові та українським біженцям, повідомляє Укрінформ. 

“Губернатор Олег Кіпер показав мені житловий будинок в Одесі, повністю зруйнований безпілотником іранського виробництва Shaheed під час російської атаки, внаслідок чого загинули 12 людей, у тому числі немовля. Норвегія сприяє відбудові в Україні через Програму підтримки Нансена”, – зазначив Ейде.

Після Одеси міністр відвідав з візитом Кишинів, де наголосив на потребі підтримки близько 100 тисяч українських біженців, а також молдовських сімей, які їх приймають.

Згідно з повідомленням уряду, гуманітарна допомога Норвегії призначена як для надання допомоги в гострій фазі, так і для того, щоб допомогти українським біженцям і молдаванам, які постають перед економічнимии труднощами. Цивільна підтримка Норвегії також буде використана для розбудови молдовської держави та розвитку ефективних, міцних соціальних інститутів у довгостроковій перспективі.

У березні Норвегія виділила 140 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України. Також Норвегія приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.

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