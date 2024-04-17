УП: ГУР атакувало російський РЛК "Контейнер" у Мордовії

Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Українські безпілотники сьогодні атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно в Мордовії. Про це пише УП із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Наслідки атаки уточнюють. Ціллю був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", що має здатність виявляти об'єкти на відстані 3000 км і висоті понад 100 км.

Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни розташували в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000-2002 роках.

Фото: відкриті дані, Defence Express РЛС Контейнер

Місцеві в соцмережах писали про вибухи близько 9 години ранку.

Українські дрони знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії. За даними УП, це операція ГУР

ВІДЕО з соцмереж pic.twitter.com/EzMWviLavv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

Перша атака на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно була 11 квітня. За інформацією "Мілітарного", тоді внаслідок атаки пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.

Приймальна антенна система РЛС у Ковилкіно складається зі 144 антенно-фідерних щогл заввишки 34 метри та має довжину 1300 метрів і глибину 200 метрів.

У Росії стверджували, що мордовська РЛС "Контейнер" "дотягується" на значну частину Західної Європи, частину Близького Сходу та акваторію трьох морів. Росіяни хотіли побудувати ще декілька таких РЛС, аби прикривати своїм радіолокаційним полем відстань до 2000 км від кордонів, писало Defence Express.