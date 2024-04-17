Фіала: Чехія зібрала гроші на майже пів мільйона боєприпасів для України

Чеська ініціатива акумулювала достатньо коштів на майже 500 тисяч боєприпасів для України.
Таку заяву зробив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єрами Нідерландів та Данії, передає "Європейська правда".
"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз", – розповів Фіала.
Він додав, що перші постачання можуть відбутися у червні цього року.
Також Чехія спільно із Нідерландами й Данією шукає різні шляхи, як допомоги Києву задовольнити потреби системах протиповітряної оборони й перехоплювачах для ППО.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Загалом, як нещодавно повідомив Павел, уже є 20 країн.
- Також стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Попри збір коштів також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина з них може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.