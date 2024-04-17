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Фіала: Чехія зібрала гроші на майже пів мільйона боєприпасів для України

Майже 200 тисяч уже законтрактували, ще 300 тисяч - у процесі.

Фіала: Чехія зібрала гроші на майже пів мільйона боєприпасів для України
чеський прем'єр-міністр Петр Фіала
Фото: Х/Petr Fiala

Чеська ініціатива акумулювала достатньо коштів на майже 500 тисяч боєприпасів для України.

Таку заяву зробив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єрами Нідерландів та Данії, передає "Європейська правда".

"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз", – розповів Фіала.

Він додав, що перші постачання можуть відбутися у червні цього року.

Також Чехія спільно із Нідерландами й Данією шукає різні шляхи, як допомоги Києву задовольнити потреби системах протиповітряної оборони й перехоплювачах для ППО.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Загалом, як нещодавно повідомив Павел, уже є 20 країн.
  • Також стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Попри збір коштів також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина з них може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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