Фіала: Чехія зібрала гроші на майже пів мільйона боєприпасів для України

Майже 200 тисяч уже законтрактували, ще 300 тисяч - у процесі.

Чеська ініціатива акумулювала достатньо коштів на майже 500 тисяч боєприпасів для України.

Таку заяву зробив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і прем’єрами Нідерландів та Данії, передає "Європейська правда".

"Завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз", – розповів Фіала.

Він додав, що перші постачання можуть відбутися у червні цього року.

Також Чехія спільно із Нідерландами й Данією шукає різні шляхи, як допомоги Києву задовольнити потреби системах протиповітряної оборони й перехоплювачах для ППО.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України