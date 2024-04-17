На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви і понад 60 поранених (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви і понад 60 поранених (доповнено)
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
ГоловнаСвіт

Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу

Очільники німецьких МЗС і Міноборони контактують із партнерами по НАТО, ЄС і третіми країнами.

Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Федеральний уряд Німеччини запускає нову ініціативу щодо забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, передає видання Tagesschau.

Для цього керівники МЗС Анналена Бербок і Міноборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами по НАТО, ЄС, а також третіх країн.

За словами речника німецького Міністерства закордонних справ, ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" спрямована на те, щоб якнайшвидше надати Києву ще більшу підтримку з ППО. 

Речник МЗС Німеччини підкреслив, що "нам потрібно ще раз серйозно поглянути на те, чи є інші доступні системи, які можна швидко надати Україні".

  • Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО.
  • Раніше Президент в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.
  • Тим часом Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
  • Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies