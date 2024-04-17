Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу

Федеральний уряд Німеччини запускає нову ініціативу щодо забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, передає видання Tagesschau.
Для цього керівники МЗС Анналена Бербок і Міноборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами по НАТО, ЄС, а також третіх країн.
За словами речника німецького Міністерства закордонних справ, ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" спрямована на те, щоб якнайшвидше надати Києву ще більшу підтримку з ППО.
Речник МЗС Німеччини підкреслив, що "нам потрібно ще раз серйозно поглянути на те, чи є інші доступні системи, які можна швидко надати Україні".
- Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО.
- Раніше Президент в інтерв’ю PBS розповів, що росіяни змогли знищити Трипільську ТЕС, бо в нашої держави залишилось нуль ракет для захисту цієї станції.
- Тим часом Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
- Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".