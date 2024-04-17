Німеччина активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу

Очільники німецьких МЗС і Міноборони контактують із партнерами по НАТО, ЄС і третіми країнами.

Федеральний уряд Німеччини запускає нову ініціативу щодо забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, передає видання Tagesschau.

Для цього керівники МЗС Анналена Бербок і Міноборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами по НАТО, ЄС, а також третіх країн.

За словами речника німецького Міністерства закордонних справ, ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" спрямована на те, щоб якнайшвидше надати Києву ще більшу підтримку з ППО.

Речник МЗС Німеччини підкреслив, що "нам потрібно ще раз серйозно поглянути на те, чи є інші доступні системи, які можна швидко надати Україні".