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Ворог на третину зменшив кількість штурмів на сході, — Сили оборони

Ситуація на сході залишається складною.

Ворог на третину зменшив кількість штурмів на сході, — Сили оборони
Фото: Генштаб

За минулу добу на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 19 атак, а на Новопавлівському — 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, пише Армія.Inform.

"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", — зазначає Волошин.

Речник підкреслює, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

  • Раніше Волошин заявив, що війська РФ намагаються захопити місто Часів Яр з різних флангів через населені пункти Богданівка та Іванівське.
  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
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