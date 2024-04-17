Ворог на третину зменшив кількість штурмів на сході, — Сили оборони

За минулу добу на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 19 атак, а на Новопавлівському — 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, пише Армія.Inform.

"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", — зазначає Волошин.

Речник підкреслює, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.