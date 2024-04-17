Ворог на третину зменшив кількість штурмів на сході, — Сили оборони

За минулу добу на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 19 атак, а на Новопавлівському — 20, тоді як за позаминулу добу було зафіксовано 33 та 30 боєзіткнень.
Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, пише Армія.Inform.
"Фіксувалися спроби прорватися різними обхідними маршрутами на околиці міста Часів Яр. Всі спроби були відбиті", — зазначає Волошин.
Речник підкреслює, що ворог застосовує малі штурмові групи, часто на квадроциклах, які намагаються швидко висадити піхоту в окопи і повернутися за підкріпленням. Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони.
- Раніше Волошин заявив, що війська РФ намагаються захопити місто Часів Яр з різних флангів через населені пункти Богданівка та Іванівське.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.