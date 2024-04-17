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Столтенберг: Члени НАТО мають достатньо систем ППО, щоб задовольнити прохання України

Наприклад, у Європі розташовано менше, ніж 100 систем протиповітряної оборони.

Столтенберг: Члени НАТО мають достатньо систем ППО, щоб задовольнити прохання України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії і Чехії, передає "Європейська правда".

За словами генсека НАТО, у Європі є менше, ніж сотня систем ППО, про що раніше розповідали деякі європосадовці. Попри це Альянс має значну кількість батарей Patriot.

"Це також відображає той факт, що США – які є союзником із найбільшою кількістю батарей Patriot – мають глобальні зобов’язання. Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", – зазначив Столтенберг.

Він також сказав, що союзники працюють над тим, аби збільшити постачання в Україну систем ППО загалом і батарей Patriot зокрема.

  • Про ППО для України йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО, яка запланована на 19 квітня.
  • Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
  • Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
  • Німеччина, своєю чергою, активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу
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