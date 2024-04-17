Столтенберг: Члени НАТО мають достатньо систем ППО, щоб задовольнити прохання України

Члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії і Чехії, передає "Європейська правда".

За словами генсека НАТО, у Європі є менше, ніж сотня систем ППО, про що раніше розповідали деякі європосадовці. Попри це Альянс має значну кількість батарей Patriot.

"Це також відображає той факт, що США – які є союзником із найбільшою кількістю батарей Patriot – мають глобальні зобов’язання. Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", – зазначив Столтенберг.

Він також сказав, що союзники працюють над тим, аби збільшити постачання в Україну систем ППО загалом і батарей Patriot зокрема.