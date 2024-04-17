Столтенберг: Члени НАТО мають достатньо систем ППО, щоб задовольнити прохання України

Члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України.
Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії і Чехії, передає "Європейська правда".
За словами генсека НАТО, у Європі є менше, ніж сотня систем ППО, про що раніше розповідали деякі європосадовці. Попри це Альянс має значну кількість батарей Patriot.
"Це також відображає той факт, що США – які є союзником із найбільшою кількістю батарей Patriot – мають глобальні зобов’язання. Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", – зазначив Столтенберг.
Він також сказав, що союзники працюють над тим, аби збільшити постачання в Україну систем ППО загалом і батарей Patriot зокрема.
- Про ППО для України йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО, яка запланована на 19 квітня.
- Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
- Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Німеччина, своєю чергою, активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу