“Хезболла” атакувала Ізраїль ракетами та безпілотниками

У результаті атаки було поранено 14 солдатів.

Ліванська “Хезболла” заявила про удар ракетами та безпілотниками по півночі Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Ліванська "Хезболла" повідомила, що вдарила по військовому об'єкту на півночі Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари, в результаті яких загинули члени "Хезболли".

Ізраїльські військові зазначили, що у результаті атаки було поранено 14 солдатів, шестеро з них перебувають у важкому стані.