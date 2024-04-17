“Хезболла” атакувала Ізраїль ракетами та безпілотниками

Ліванська “Хезболла” заявила про удар ракетами та безпілотниками по півночі Ізраїлю.
Про це повідомляє Reuters.
Ліванська "Хезболла" повідомила, що вдарила по військовому об'єкту на півночі Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари, в результаті яких загинули члени "Хезболли".
Ізраїльські військові зазначили, що у результаті атаки було поранено 14 солдатів, шестеро з них перебувають у важкому стані.
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Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі “Хезболли” в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі «Хезболли» в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану.
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Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.
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На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
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У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
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Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.