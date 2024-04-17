Урсула фон дер Ляєн закликала Європу очолити протистояння авторитарним державам

Глава ЄК звернулася до країн Євросоюзу на тлі атаки Ірану на Ізраїль.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, 6 лютого 2024 року

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Євросоюз взяти на себе активну роль у сфері оборони, щоб протистояти авторитарним державам.

Заяву опублікували на сайті Європейської комісії, пише РБК-Україна.

На думку глави Єврокомісії, саме зараз настав час для європейського пробудження в питаннях оборони та безпеки. ЄС перебуває в центрі світу, де "нова ліга авторитарних держав", Росії-Ірану-КНДР, становить загрозу для демократичних країн.

"На карту поставлено дуже багато — наша свобода та наше процвітання залежать від нашої безпеки, і ми повинні привести наші дії у відповідність до цього мінливого середовища безпеки", — зазначила фон дер Ляєн і додала, що країни Європи повинні бути готовими до будь-яких загроз.

"Загроза війни, можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою. Ми повинні бути готові, починаючи з нагальної потреби у відновленні, поповненні та трансформації збройних сил країн-членів", — наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона підкреслила важливість НАТО для безпеки Європи, додавши, що європейський суверенітет "ніколи не буде забезпечуватись коштом наших партнерів і друзів".