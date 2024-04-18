Військова розвідка Нідерландів звинуватила Китай у шпигунстві за промисловістю

За останній рік китайські спецслужби розширили масштаби, інтенсивність і технічний рівень своїх кіберкампаній.

Шпигуни Китаю цікавляться напівпровідниковою, аерокосмічною та морською галузями промисловості Нідерландів.

Про це йдеться у звіті нідерландської військової розвідки, який MIVD оприлюднила 18 квітня, передає Reurters.

Китай вкладає значні кошти для збору даних і технічних можливостей країн Заходу. Нідерландська розвідка зазначила, що Пекін "хоче бути незалежним від західних знань і технологій (і) хоче створити армію, яка зможе зрівнятися з будь-якою іншою".

"Для цього йому потрібні передові технології, які він ще не має повною мірою. Він намагається одержати їх за кордоном, використовуючи законні кошти, такі як дослідження та інвестиції, а також через свої спецслужби", - йдеться у звіті.

Уперше нідерландські спецслужби публічно приписали кібершпигунство Китаю в лютому цього року, коли заявили, що кібершпигуни, яких підтримує Пекін, отримали доступ до військової мережі Нідерландів у 2023 році.

Торік країна приєдналася до зусиль США щодо збереження деяких технологій виробництва чипів із Китаю з міркувань національної безпеки, обмеживши експорт провідного виробника обладнання для виробництва чіпів ASML.

Раніше цього місяця уряд США також зажадав від Нідерландів заборонити ASML обслуговувати деякі інструменти в Китаї.

Нідерландська розвідка зазначила, що Китай продовжує переслідувати західні збройні сили через їхні знання у галузі сучасних систем озброєння та оперативного досвіду, а також шукає для атак інші передові галузі промисловості.

"Китай намагається отримати технології в Нідерландах різними способами, використовуючи поєднання кібершпигунства, інсайдерів компаній, обходу експортних обмежень і зворотного проєктування технологій, для яких не потрібні ліцензії", - заявила нідерландська розвідка.

За останній рік китайські спецслужби розширили масштаби, інтенсивність і технічний рівень своїх кіберкампаній. Важливу роль у цьому відіграють китайські університети. Вчені, які працюють із західними компаніями, часто також працюють на служби безпеки Китаю і державні компанії.