У німецькомі місті Гельзенкірхен заборонили прокатні електросамокати

Оператори ще можуть оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.

У німецькому місті Гельзенкірхен, що на заході країни, з наступних вихідних припинять роботу усі сервіси прокату електросамокатів (Bolt і Tier).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що після низки нещасних випадків за участі електросамокатів мерія міста почала висувати вимоги до сервісів щодо заходів, які допомогли би запобігати безвідповідальній поведінці користувачів на дорозі (перевезення одночасно кількох осіб чи пересування у пішохідних зонах на значній швидкості).

Пропокуалося, щоб для оренди користувач повинен був пройти ідентифікацію за допомогою посвідчення особи чи водійських прав, а не робити це анонімно. Прокатні сервіси не погодилися з такими умовами, натомість запропонували як запобіжник тест на швидкість реакції.

Врешті місто заборонило прокатні сервіси, а адміністративний суд Гельзенкірхена попередньо підтвердив правомірність такого рішення.

Втім, Bolt і Tier можуть оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.