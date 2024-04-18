У німецькомі місті Гельзенкірхен заборонили прокатні електросамокати

У німецькому місті Гельзенкірхен, що на заході країни, з наступних вихідних припинять роботу усі сервіси прокату електросамокатів (Bolt і Tier).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Зазначається, що після низки нещасних випадків за участі електросамокатів мерія міста почала висувати вимоги до сервісів щодо заходів, які допомогли би запобігати безвідповідальній поведінці користувачів на дорозі (перевезення одночасно кількох осіб чи пересування у пішохідних зонах на значній швидкості).
Пропокуалося, щоб для оренди користувач повинен був пройти ідентифікацію за допомогою посвідчення особи чи водійських прав, а не робити це анонімно. Прокатні сервіси не погодилися з такими умовами, натомість запропонували як запобіжник тест на швидкість реакції.
Врешті місто заборонило прокатні сервіси, а адміністративний суд Гельзенкірхена попередньо підтвердив правомірність такого рішення.
Втім, Bolt і Tier можуть оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.
- У 2023 році Париж став першою європейською столицею, де за рішенням референдуму заборонили прокатні сервіси електросамокатів. А у французькому Марселі зобов'язали прибрати з вулиць третину прокатних самокатів.
- Також з 1 вересня посилилися правила паркування електросамокатів у столиці Литви Вільнюсі - орендовані самокати не можна залишати де заманеться. У місті встановили зони, куди не дозволено заїздити електросамокатом, а також обговорюють запровадження страховки для водіїв самокатів.
- Про чіткіші правила для дрібного індивідуального транспорту задумалися також у Фінляндії.
- В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Наступник кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху. При цьому ще в 2021 році оператори прокату електросамокатів у Києві зменшили їх швидкість до 20 км/год.
- У Латвії з квітня 2024 року заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.