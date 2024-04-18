Сенат США відхилив імпічмент чиновника адміністрації Байдена

Алехандро Майоркас залишиться на посаді міністра внутрішньої безпеки і надалі відповідатиме за ситуацію на кордоні.

Американський Сенат, у якому більшіть мають представники Демократичної партії, очікувано поклав край процесу імпічменту міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, ініційованому Палатою представників.

Як пише Reuters, демократи швидко відкинули звинувачення на адресу чиновника адміністрацїі Джо Байдена в тому, що він сприяв міграційній кризі на кордоні США та Мексики, а також у брехні під час надання свідчень Конгресу.

Спікер-республіканець Майк Джонсон після цього звинуватив сенаторів у тому, що вони стали спільниками "небезпечної політики Байдена щодо відкритого кордону".

Спроба оголосити імпічмент Майоркасу була лише другим випадком в історії США, коли Палата представників голосувала за усунення з посади члена уряду. Раніше таке ставалося лише у 1876 році.