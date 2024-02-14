Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки (оновлено)
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу, – Генштаб
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
ГоловнаПолітика

Байден відреагував на імпічмент для міністра свого уряду

Президент США назвав рішення Палати представників, продиктоване республіканцями, "неконституційним та необґрунтованим".

Байден відреагував на імпічмент для міністра свого уряду
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканську більшість у Палаті представників Конгресу за їхнє рішення оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

У заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, Байден стверджує, що "історія не буде прихильною до республіканців, які вчинили відвертий акт антиконституційної упередженості, спрямований на поважного держслужбовця заради дрібних політичних ігор". Президент нагадав, що сам Майоркас є кубинцем, який прибув до США разом з родиною як біженець і вже два десятиліття чесно служить "тим цінностям, які роблять цю націю великою".

Господар Білого дому також додав, що "якби республіканці справді турбувалися щодо питання мігрантів, вони б не відкидали плани адміністрації, зокрема й розроблені Майоркасом, щодо посилення кордону". Натомість Палаті представників варто було б зайнятися важливими справами - а саме, схвалити безпековий законопроєкт Сенату, який передбачає фінансування для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies