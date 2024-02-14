Байден відреагував на імпічмент для міністра свого уряду

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканську більшість у Палаті представників Конгресу за їхнє рішення оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

У заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, Байден стверджує, що "історія не буде прихильною до республіканців, які вчинили відвертий акт антиконституційної упередженості, спрямований на поважного держслужбовця заради дрібних політичних ігор". Президент нагадав, що сам Майоркас є кубинцем, який прибув до США разом з родиною як біженець і вже два десятиліття чесно служить "тим цінностям, які роблять цю націю великою".

Господар Білого дому також додав, що "якби республіканці справді турбувалися щодо питання мігрантів, вони б не відкидали плани адміністрації, зокрема й розроблені Майоркасом, щодо посилення кордону". Натомість Палаті представників варто було б зайнятися важливими справами - а саме, схвалити безпековий законопроєкт Сенату, який передбачає фінансування для України.