Остін зможе взяти участь у "Рамштайні", - Пентагон

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, попри госпіталізацію, зможе взяти участь в онлайн-засіданні Контактної групи з питань оборони України 14 лютого. До кінця доби його повинні виписати з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, куди він потрапив через проблеми із сечовим міхуром.

Про це на бріфингу Пентагону заявила заступниця речника відомства Сабріна Сінгх.

Стан Остіна лікарі оцінюють як добрий. Міністр планує повноцінно взяти участь у засіданні в форматі "Рамштайн" та звернеться до учасників зі вступним словом, яке будуть транслювати у прямому етері.