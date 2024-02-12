Білий дім не занепокоєний тим, що Остін не може виконувати свої обов’язки

Попри госпіталізацію, голова Пентагону Ллойд Остін зможе виконувати свої обов’язки, вважає президент США Джо Байден.

Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Коли Кірбі запитали, чи має Байден занепокоєння, що через проблеми зі здоров’ям Остін не може виконувати свої обов’язки, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому відповів: "Жодних".

Кірбі додав, що не знає, чи говорили президент США й очільник міноборони США після госпіталізації Остіна.