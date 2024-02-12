Білий дім не занепокоєний тим, що Остін не може виконувати свої обов’язки

Попри госпіталізацію, голова Пентагону Ллойд Остін зможе виконувати свої обов’язки, вважає президент США Джо Байден.
Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Коли Кірбі запитали, чи має Байден занепокоєння, що через проблеми зі здоров’ям Остін не може виконувати свої обов’язки, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому відповів: "Жодних".
Кірбі додав, що не знає, чи говорили президент США й очільник міноборони США після госпіталізації Остіна.
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Спершу міністра оборони США госпіталізували 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
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Медики висловлювали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
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Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони.
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15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. Остін на брифінгу перепросив за ситуацію, яка склалася, і за те, що своєчасно не повідомив Білий дім і американців про свій стан.
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22 січня глава Пентагону головував на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він включився у онлайн-форматі з дому.
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Однак 11 лютого Остіна знову госпіталізували.
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Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічі з іншими міністрами оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн".