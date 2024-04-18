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У Німеччині арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії: готували диверсію для підриву допомоги Україні

Один із затриманих контактував із російським агентом. 

У Німеччині арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії: готували диверсію для підриву допомоги Україні
Фото: з відкритих джерел

У німецькому місті Байрот арештували двох ймовірних російських шпигунів. Серед іншого, їх звинуватили в підготовці диверсії та виготовленні вибухових речовин, пише Deutsche Welle з посиланням на Федеральну прокуратуру в Карлсруе.

Федеральна поліція заарештувала Дітера С. і Олександра Дж. і разом з поліцією Баварії провела обшуки вдома та на робочих місцях затриманих. З наявними даними, чоловіки розвідували потенційні об’єкти нападу, включно з військовими базами США в Німеччині.

Чоловік, якого в медіа позначили як С., контактував з агентом російської спецслужби. Його звинувачують у змові з метою вчинення вибуху і підпалу. Щонайменше з жовтня 2023 він обговорював з агентом ймовірну диверсію. 

Ці дії мали на меті, зокрема, підірвати військову підтримку, яку Німеччина надає Україні. Підозрюваний нібито сказав оперативнику, що готовий здійснити напади на інфраструктуру, яка використовується військовими, а також промислові об'єкти в Німеччині.

С. збирав інформацію про потенційні цілі нападу. Він розвідав деякі об’єкти, фотографував і знімав на відео, наприклад, військовий транспорт. Потім він передав зібрану інформацію своєму куратору. Підозрюваний Дж. обвинувачується в тому, що не пізніше березня 2024 став йому допомагати. Його також звинувачують в участі в терористичній організації "ДНР" і воював проти України в 2014-2016.

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