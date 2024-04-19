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Аудит УАФ зафіксував відтік активів на понад мільярд гривень

Перевірка діяльності асоціації за часів президентства Андрія Павелка показала численні порушення.

Аудит УАФ зафіксував відтік активів на понад мільярд гривень
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу на своєму сайті оприлюднила попередні результати аудиту діяльності за період 2015-2023 років.

Новий президент організації Андрій Шевченко обіцяв провести перевірку фінансової активності попереднього керівництва одразу після свого обрання у січні цього року. Фінальна версія аудиторського висновку буде готова через три місяці, але вже зараз виявлено відтік активів на суму понад 1 мільярд гривень.

Збитки УАФ стали наслідком здійснення операцій із офшорними компаніями, використання депозитів, завищення вартості товарів та послуг. 

  • Експрезидента УАФ Андрія Павелка та колишнього генерального секретаря Юрія Запісоцького звинувачують у розкраданні коштів, виділених на будівництво заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів.
  • У березні обидва функціонери вийшли із СІЗО.  
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