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Євро-2024: Португалія розгромила Туреччину та очолила групу

Кріштіану Роналду відзначився результативним пасом.

Євро-2024: Португалія розгромила Туреччину та очолила групу
Фото: EPA/UPG

Збірна Португалії декласувала Туреччину (3:0) у другому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 21 хвилині півзахисник португальців Бернарду Сілва отримав пас біля 11-метрової позначки та пробив у правий кут воріт – 1:0. За 7 хвилин захисник Туреччини Акайдин забив один з найкурйозніших автоголів: турок хотів віддати пас на свого голкіпера Баїндіра, але той вийшов з воріт. Як наслідок захисник відпасував безпосередньо у свої ворота – 2:0.

У другому таймі на 56 хвилині Кріштіану Роналду опинився перед воротами збірної Туреччини та віддав пас на Бруно Фернандеша, який в один дотик забив, зробивши рахунок розгромним.

Збірна Португалії має стовідсотковий показник після 2 турів групового етапу та очолює квартет F.

Чехія та Грузія у своєму матчі поділили очки (1:1).

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.

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