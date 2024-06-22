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Українки стали віцечемпіонками Європи з фехтування у командній шаблі

Для українських шаблісток це перша медаль такого ґатунку з 2018 року. 

Українки стали віцечемпіонками Європи з фехтування у командній шаблі
Жіноча збірна України з фехтування (шабля).
Фото: BizziTeam / FIE / EFC

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала срібним призером Чемпіонату Європи, повідомила пресслужба Федерації фехтування на офіційному сайті

У фіналі українки з різницею в один укол поступились срібним призеркам Олімпіади-2020 – збірній Франції – 44:45.

Україну на турнірі представили Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. На шляху до фіналу «синьо-жовті» здолали Болгарію (45:42) та чинних дворазових чемпіонок світу з Угорщини (45:41). 

Востаннє Україна вигравала медаль Євро з фехтування у командній жіночій шаблі у 2018 році. Тоді українські фехтувальниці теж завоювали «срібло».

Наступний турнір для жіночої команди – Олімпіада-2024 в Парижі.

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