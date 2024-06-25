Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
ГоловнаСпорт

Євро-2024: Іспанія мінімально перемогла Албанію та завершила груповий етап на вершині квартету

У паралельному матчі італійці врятувалися від провалу на останніх хвилинах.

Євро-2024: Іспанія мінімально перемогла Албанію та завершила груповий етап на вершині квартету
Фото: EPA/UPG

Іспанія здолала Албанію (1:0) у третьому турі групи В на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Єдиний гол у складі до свого активу записав Ферран Торрес на 13 хвилині. Іспанець отримав пас від Дані Ольмо та холоднокровно забив.

Алехандро Грімальдо (по центру) з Іспанії в дії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Алехандро Грімальдо (по центру) з Іспанії в дії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Рей Манадж (позаду) з Албанії та Даніель Вівіан з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між командами Албанії та Іспанії в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Рей Манадж (позаду) з Албанії та Даніель Вівіан з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між командами Албанії та Іспанії в Дюссельдорфі, Німеччина.
Ферран Торрес з Іспанії забиває гол під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ферран Торрес з Іспанії забиває гол під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Ламін Ямал (праворуч) з Іспанії та Ільбер Рамадані з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ламін Ямал (праворуч) з Іспанії та Ільбер Рамадані з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Медон Беріша (на газоні) з Албанії висловлює невдоволення під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Медон Беріша (на газоні) з Албанії висловлює невдоволення під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Даніель Ольмо (праворуч) з Іспанії та Недім Байрамі з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Даніель Ольмо (праворуч) з Іспанії та Недім Байрамі з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Перемога дозволила Іспанії завершити груповий етап на вершині турнірної таблиці, маючи 100-відсотковий показник після трьох турів.

У паралельному матчі збірна Італії на останніх хвилинах вирвала нічию у Хорватії (1:1) та піднялася на друге місце. 

Фото: EPA/UPG

На гол хорвата Луки Модрича (55 хвилина) точним ударом відповів Дзакканьї (90+8).

Це дозволило підопічним Лучано Спалетті вийти до плей-оф з 4 очками в активі. 

Євро-2024, група В
Фото: LB.ua
Євро-2024, група В
Хорватія завершила виступи на Євро на третій сходинці – 2 очки. Албанці – останні (1 пункт).

Нагадаємо, збірна України з футболу зіграє проти Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024. Матч заплановано на 26 червня, початок матчу – о 19:00 за Києвом. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies