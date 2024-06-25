Євро-2024: Іспанія мінімально перемогла Албанію та завершила груповий етап на вершині квартету

У паралельному матчі італійці врятувалися від провалу на останніх хвилинах.

Іспанія здолала Албанію (1:0) у третьому турі групи В на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Єдиний гол у складі до свого активу записав Ферран Торрес на 13 хвилині. Іспанець отримав пас від Дані Ольмо та холоднокровно забив.

Фото: EPA/UPG Алехандро Грімальдо (по центру) з Іспанії в дії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина. Фото: EPA/UPG Рей Манадж (позаду) з Албанії та Даніель Вівіан з Іспанії під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між командами Албанії та Іспанії в Дюссельдорфі, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ферран Торрес з Іспанії забиває гол під час футбольного матчу групи В Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ламін Ямал (праворуч) з Іспанії та Ільбер Рамадані з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина. Фото: EPA/UPG Медон Беріша (на газоні) з Албанії висловлює невдоволення під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина. Фото: EPA/UPG Даніель Ольмо (праворуч) з Іспанії та Недім Байрамі з Албанії під час футбольного матчу групи B Євро-2024 між Албанією та Іспанією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Перемога дозволила Іспанії завершити груповий етап на вершині турнірної таблиці, маючи 100-відсотковий показник після трьох турів.

У паралельному матчі збірна Італії на останніх хвилинах вирвала нічию у Хорватії (1:1) та піднялася на друге місце.

Фото: EPA/UPG

На гол хорвата Луки Модрича (55 хвилина) точним ударом відповів Дзакканьї (90+8).

Це дозволило підопічним Лучано Спалетті вийти до плей-оф з 4 очками в активі.

Фото: LB.ua Євро-2024, група В

Хорватія завершила виступи на Євро на третій сходинці – 2 очки. Албанці – останні (1 пункт).

Нагадаємо, збірна України з футболу зіграє проти Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024. Матч заплановано на 26 червня, початок матчу – о 19:00 за Києвом.