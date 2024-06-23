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Чоловіча збірна України здобула «бронзу» на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Плавці здобули першу за 18 років медаль на Євро з водних видів спорту у чоловічій естафеті 4х100 метрів комплексним стилем.

Чоловіча збірна України здобула «бронзу» на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українські плавці під час нагородження на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Фото: EPA/UPG

Збірна України фінішувала третьою у чоловічій естафеті 4х100 метрів комплексним стилем, повідомляє Суспільне спорт.

Особливість естафети 4х100 метрів комплексом полягає у тому, що на кожному етапі плавці змагалися у своєму стилі плавання: на спині, брасом, батерфляєм та вільним стилем.

Україну представили Олександр Желтяков, Володимир Лісовець, Арсеній Ковальов та Ілля Лінник. Українці завершили заплив за 3:33.50 хвилин та оновили національний рекорд у цій дисципліні, покращивши його на понад 1 секунду. 

Упродовж естафети Україна більшість часу очолювала заплив, втім втримати перше місце синьо-жовтим не вдалось. На останній дистанції 100 метрів вільним стилем Ілля Лінник втратив перевагу та, як наслідок, фінішував третім. 

Україна закінчила Євро з водних видів спорту з п'ятьма медалями у плаванні: два «золота», «срібло» та дві «бронзи».

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