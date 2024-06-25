Як збірній України вийти до плей-оф Євро-2024

Перед третім туром ситуація у групі E максимально заплутана. Уперше в історії континентальної першості всі чотири команди квартету мають по три пункти перед фіналом групового етапу. Збірна України поки що остання. LB.ua розбирався, як повинні зіграти підопічні Сергія Реброва, щоб вийти до плей-оф Євро-2024.

Особливості регламенту Чемпіонату Європи

Згідно з правилами УЄФА, до плей-оф Євро потрапляють збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Крім того, далі проходять чотири кращі треті із шести.

Якщо команди набирають однаково очок протягом трьох поєдинків, то місця у групі визначають за додатковими показниками. Це також стосується й окремого рейтингу третіх збірних. Перш за все мова про різницю забитих і пропущених голів. У кого цей показник кращий, той і стоїть вище у квартеті. Якщо різниця однакова, то рахують кількість забитих м'ячів. Коли й цей показник однаковий, орієнтуються на особисті зустрічі: хто переміг в очному протистоянні, той і опиняється вище в турнірній таблиці.

Фото: LB.ua Е. Турнірне становище після двох турів групового етапу. Євро-2024, група. Турнірне становище після двох турів групового етапу.

Після двох турів групового етапу національна команда України має 3 очки, різниця забитих і пропущених голів — -2, забитих — 2. Зараз вона остання у групі за додатковими показниками. Очолює квартет Е збірна Румунії, яка має однакову кількість забитих і пропущених голів з Бельгією (1), але вищу результативність (3 проти 2). На третій сходинці розташовується збірна Словаччини.

В останньому турі Україна зіграє з Бельгією, а Румунія — зі Словаччиною. У синьо-жовтих є відразу кілька варіантів вийти до плей-оф. Розглянемо їх усі.

Якщо збірна України переможе Бельгію, то зі 100-відсотковою вірогідністю вийде до плей-оф змагань. За такого сценарію синьо-жовті наберуть 6 очок і пройдуть далі або з першого, або з другого місця, як би не зіграли між собою словаки й румуни. Найгірший варіант при цьому — у паралельному матчі котрась збірна здобуде результативну перемогу, набере 6 очок і посуне підопічних Реброва з першого місця коштом кращих додаткових показників. Це може негативно вплинути на якість суперника України на стадії 1/8 фіналу.

Якщо українці зіграють унічию з бельгійцями, то все залежатиме від підсумків зустрічі Словаччина — Румунія. У разі перемоги котроїсь команди синьо-жовті піднімуться на третю сходинку квартету. Станом на зараз зрозуміло, що українці все ж пройдуть до плей-оф, адже точно випередять збірну Хорватії, у якої 2 очки після трьох турів, та збірну Угорщини, у якої гірша різниця забитих і пропущених голів, ніж у нас.

Найприкріший сценарій (нічия з бельгійцями) — нічийний результат у паралельному матчі. Тоді всі чотири команди отримають по пункту й залишаться на тих самих позиціях, що й до третього туру групового етапу. Це означає, що збірна України завершить виступи на Євро-2024.

Якщо синьо-жовті програють, то також можуть продовжити виступи на Чемпіонаті Європи з футболу, але цей сценарій більш доречний для голлівудських фільмів. Він імовірний, якщо Україна програє мінімально, а в паралельному матчі котрась команда переможе з розгромним рахунком (або Румунія з різницею в 4 м’ячі, або Словаччина в 5 м’ячів). Тоді українці фінішують третіми й уболіватимуть проти Австрії, Словенії та Чехії, які на момент закінчення розбірок у групі E лише готуватимуться до поєдинків у своїх квартетах.

До України були Україна й Норвегія…

Такий розвиток подій не новий у сучасному футболі. Ба більше, збірна України вже була у схожій ситуації на минулому Євро-2020. Тоді під керівництвом Андрія Шевченка вона посіла третю сходинку у групі з 3 очками, але змогли вийти до плей-оф, потрапивши до когорти найкращих третіх команд групового етапу. Докладно про виступ синьо-жовтих на Чемпіонаті Європи-2020 — у матеріалі LB.ua.

Норвегії ж 30 років тому пощастило менше. У 1994 році на Чемпіонаті світу з футболу у групі E (нічого не нагадує?) збірні Мексики, Ірландії, Італії та Норвегії набрали по 4 пункти після трьох турів групового етапу. Понад те, команди мали однакову різницю забитих і пропущених голів — 0. Тоді за додатковими показниками — за кількістю забитих м’ячів — норвежці розташувалися на дні турнірної таблиці, адже відзначилися лиш раз.

Приклад з історії є найкращим доказом того, що українцям у третьому турі групового етапу краще грати на перемогу. Поєдинок Україна — Бельгія заплановано на 26 червня. Початок матчу о 19:00 за Києвом.

Слідкувати за вирішальним для України протистоянням ви зможете в текстовій трансляції LB.ua.