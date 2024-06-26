Усик відмовився від поясу IBF і "подарував" його двом колишнім суперникам

Схоже, реванш із Тайсоном Ф'юрі вже не буде поєдинком за звання абсолютного чемпіона.

Абсолютний чемпіон світу з боку у суперважкій вазі Олександр Усик в Instagram записав звернення до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, в якому заявив про те, що "дарує" їм пояс за версією IBF.

Саме ця організація раніше погрожувала відібрати в українця титул через те, що він не провів обов'язковий захист проти претендента. Нині цей статус має Дюбуа, який 1 червня переміг хорвата Філіпа Хрговича.

Усик двічі перемагав Джошуа рішенням суддів і нокаутував Дюбуа. Британці битимуться 21 вересня - тепер на кону буде чемпіонство за версією IBF.

Натомість реванш Усика із Тайсоном Ф'юрі, запланований на 21 грудня, таким чином позбувається звання бою за "абсолюта" - якщо боксерські організації не вигадають щось нове. Очікується, що переможці обох поєдинків зустрінуться в ринзі між собою.