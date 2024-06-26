Україна — Бельгія: перевірка якості без права на помилку

Матч проти бельгійців — квінтесенція виступів України на цьогорічному Чемпіонаті Європи. Помаранчево-чорні — лакмусовий папірець найкращої, на думку декотрих вітчизняних експертів, української збірної в історії. Після провального старту й сумнівної за якістю гри-реабілітації у другому поєдинку на команду Сергія Реброва чекає такий собі фінальний бос. У чому сила збірної Бельгії та як її перемогти — далі в матеріалі.

Золоте покоління бельгійців відходить

Збірна Бельгія належить до претендентів на перемогу в європейських і світових турнірах з 2014 року. З того часу її кістяком були провідні, тоді ще перспективні футболісти з кращих ліг світу. Особливо вирізнялися Тібо Куртуа, Кевін де Брюйне, Еден Азар, Венсан Компані, Ромелу Лукаку, Маруан Феллейні. За іменами вона була командою зірок. Та як часто буває у футболі, стати командою-зіркою їй не судилося. На Чемпіонаті світу та Європи у 2014-му та 2016-му бельгійці дійшли до чвертьфіналу, а на мундіалі-2018 стали третіми. Попри чималі досягнення за останні 10 років, на повну виправдати очікування вболівальників й експертів не вдалося.

Фото: EPA/UPG Золоте покоління збірної Бельгії з футболу на Євро-2016.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско під час матчу проти Румунії на Євро-2024.

З плином часу золоте покоління почало відходити. Зокрема, кар’єру завершив лідер і капітан збірної Еден Азар. Команда також залишилася без Маруана Феллейні та Раджі Найнголлана. Загалом зіркова молодь перейшла до категорії зрілих гравців, подекуди ветеранів. Після провалу на Чемпіонаті світу-2022, у рамках якого бельгійці не вийшли з групи, посаду тренера звільнив Роберто Мартінес.Бельгія потребувала масштабної перебудови. За цю роботу взявся німецько-італійський тренер Доменіко Тедеско. Під його керівництвом вдалося почати зміну поколінь і кваліфікуватися на Євро-2024 з першого місця, набравши 20 очок з 24 можливих.

До Чемпіонату Європи команда підступила на третій сходинці рейтингу збірних ФІФА, що неабиякий показник. Вище від наступного суперника України тільки фіналісти Чемпіонату світу — Франція та Аргентина.

Склад Бельгії: де Брюйне та компанія

Нині збірна Бельгії залишається по-спортивному грізною атакувальною командою. Першою скрипкою, без сумніву, є Кевін де Брюйне. Півзахисник «Манчестера Сіті» належить до кращих гравців світу щонайменше п'ять років. Минулого сезону він записав до активу 10 асистів у Прем’єр-лізі, хоч більшість часу заліковував травму. У складі збірної не грав фактично протягом року.

Фото: EPA/UPG Півзахисники збірної Бельгії: (зліва направо) Онана, де Брюйне й Тілеманс після перемоги над збірною Румунії на Євро-2024.

Паса Кевіна чекають щонайменше три першокласних футболісти групи атаки. На фланзі грають Доку з «Ман Сіті» і Троссард з «Арсеналу», на вістрі — форвард «Роми» Ромелу Лукаку. Підстраховують де Брюйне Онана з «Евертона» й Тілеманс з «Астон Вілли». Ці двоє якраз і виконують усю чорнову роботу в центрі поля, поки Кевін будує атаки. У лінії захисту Бельгії гучних імен немає: 37-річний Ян Вертонген поступається молодому Троссарду медійно, хоч у футбольних якостях ветерана оборони сумнівів немає.

У воротах збірної не буде Тібо Куртуа, і це можна було б вважати втратою, але не цього разу. Голкіпер публічно посварився з Тедеско через капітанську пов’язку й відмовився приїжджати на Євро. Втрата основного голкіпера «Реала» доволі відчутна, але на турнірах такого масштабу головне — здорова атмосфера в колективі.

Фото: EPA/UPG Гравці збірної Бельгії після перемоги над Румунією на Євро-2024.

Попри поразку в першому матчі, збірну Бельгії точно не варто списувати з рахунків. Осічку на старті можна пояснити недооцінкою суперника й невезінням, адже вже в наступному матчі підопічні Тедеско каменя на камені не залишили від збірної Румунії. Футбольний експерт Євген Левченко запевнивще перед стартом Євро, що Бельгія, наперекір сучасним викликам, досі залишається в елітному дивізіоні

«Хто б що не казав, можливо, Бельгія вже не така потужна команда, як раніше, але її не варто списувати з рахунків. Бельгійці грають у доволі якісний футбол. Я багато читав про їхнього головного тренера Доменіко Тедеско. Він якісно працює з кадрами. Так, Куртуа не поїде на Євро, але там достатньо якісних виконавців. Тому я впевнений, що Бельгія — це команда, яка може додати нам труднощів на турнірі», — не помилився ексфутболіст збірної України. Додамо, що від матчу з Бельгією фактично залежатиме доля України на Євро.

Шанс України: непрохідний мур позаду й агресивна гра попереду

Безсумнівно, підопічні Сергія Реброва жахливо стартували на Чемпіонаті Європи. Проблема навіть не в результаті матчу з румунами, а в якості командної гри. Або ж швидше в її тотальній відсутності. У другому матчі, зі словаками, українці святкували перемогу, але не показали того, чого від них чекають. Гравці на полі не мають вигляду цілісного, гнучкого організму, натомість нагадують прилавок на київському базарі: полуниця, солонина, мед і батарейки.

Щоб протистояти збірній Бельгії, Україні необхідно побудувати якісну гру в захисті. На щастя, до загальної групи синьо-жовтих повернувся Віталій Миколенко. Його фізичний стан залишається загадкою, але якщо гратимуть від оборони, він точно знадобиться Реброву. Ще одним проблемним футболістом оборони на німецькому Євро став Микола Матвієнко. Результативна помилка в першому матчі й непереконлива гра зі Словаччиною оптимізму не додають. Рівнозначної заміни на лаві запасних в українців немає.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Віталій Миколенко під час тренування збірної України в загальній групі.

У центрі поля варто очікувати Володимира Бражка. Молодий опорник «Динамо» зарекомендував себе в матчі зі словаками, тому, швидше за все, саме він виконуватиме левову частку чорнової роботи сьогодні. Хто зіграє з ним у парі — питання відкрите.

Найбільш непередбачуваною залишається лінія нападу. Невідомо, у яких кондиціях Віктор Циганков, який пропустив гру зі словаками. Крім того, Реброву доведеться ухвалити рішення про основного форварда команди: герой останнього матчу чи Пічічі минулого розіграшу чемпіонату. Далеко не факт, що нападник матиме нині багато моментів.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Форварди збірної України під час тренування.

Хто б не вийшов на поле у стартовій одинадцятці, він повинен бути надійним в обороні й агресивним у нападі. Баланс — те, чого не вистачає, проте що необхідне в матчі з таким грізним суперником, як Бельгія. На цьому на передматчевій пресконференції наголосив Сергій Ребров.

«Треба знайти баланс — я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали один одному на полі. Дуже важливо, як ми й суперники розпочнемо матч. Завтра потрібно виходити з тим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали інтенсивності й перемогли заслужено. Ми повинні зупинити не лише Кевіна де Брюйне. У збірній Бельгії багато кваліфікованих виконавців, які грають у топових клубах. Звичайно, це головний біль для нас. Проте в першу чергу ми повинні сконцентруватися на собі», — сказав головний тренер збірної України.

Нічия сьогодні може не влаштувати нас, надійніше грати на перемогу. Про те, як потрібно зіграти Україні та її суперникам у паралельному матчі, щоб вийти до плей-оф, — у матеріалі LB.ua.

Поєдинок третього туру групового етапу Євро-2024 між Україною та Бельгією розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чи вдасться українцям віднайти баланс і перемогти, слідкуйте в текстовій трансляції поєдинку від LB.ua.