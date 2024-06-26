Євро-2024. Україна - Бельгія. Трансляція матчу

Євро-2024. Україна – БельгіяОбновление через: секунд
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Україна
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Бельгія
|А з Бельгією поквитаємося на Чемпіонаті світу-2028...
|Розпач на обличчі Довбика і Зінченка. Хлопці, за сьогоднішній матч не має бути соромно. Дякуємо за Євро.
|Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0) та втратила шанси на вихід із групи.
|До вильоту з Євро 3......2.......
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90+3
|Бельгійці уже 2 хвилини клеять дурня, тягнучи час біля нашого кутового прапорця...
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90+2
|Бельгійці володіють м'ячем у кінці зустрічі...
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90+1
|Жорааааааа!!!! Судаков отримав можливість пробити прямо перед воротами бельгійців і пробив – м'яч полетів до рук Кастельса.
|Тепер усі вперед, бо і поразка, і нічия для нас – це квиток додому.
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|До основного часу матчу арбітр додав 4 хвилини.
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|Малиновський щойно вибив страйк! Довбик скинув на Малиновського, а той з меж штрафного завдав гарматного удару, який на себе прийняв Кастань. Як наслідок, приліг відпочити, тримаючись за нирки.
|Під час кутового у штрафному майданчику України лише ТРОЄ більгійців. Молодики вирішили, що з її величністю Грою будемо завершувати. Результат понад усе!
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|Видихаємо! Лукаку пройшов флангом, увійшов до штрафного, обігравши на шляху Зінченка, але простріл заблокували. Кутовий для бельгійців.
|Бельгійці розуміють, що час грає на них. Їх починає судомити, ледь не усіх...
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|Станчу (закреслено) Малиновський подав кутовий та ледь не закрутив у ворота. М'яч влучив у стійку!
|Четверте Євро для Ярмоли. Якщо заб'є сьогодні, то стане футбольним героєм...
|Ребров вирішив-таки ризикнути. І ми його у цьому підтримуємо. Нічия нам не підходить!
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|Ярмоленко вийшов на поле. Сваток пішов відпочивати.
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|Артемчику, хіба таких моментів буде багато?! Наш Пічічі отримав м'яч у штрфному майданчику та пробив у правий кут воріт – м'яч пролетів повз ворота. Прикро.
|Цікаво, чи піде ва-банк Сергій Ребров?...
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|У складі Бельгії Бакайоко вийшов замість Доку.
|Бельгійський велетень Лукаку постійно в пошуках м'яча, а Сваток постійно у пошуках Лукаку. Прямо таки персонально Сашко грає з бельгійцем.
|Поки Бельгія все ж виглядає ближчою до першого голу... Нагадуємо, що у паралельному матчі групи для нас усе погано: словаки та румуни грають внічию.
|Караско легко змістився у центр з флангу та потужно пробив по воротах. На щастя, Трубін гарно склався та відбив м'яч. Після цього пару ударів на добиванні заблокували Забарний та Сваток.
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|Ще одного такого шквалу моментів Бельгії Ребров може не витримати...
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|Потрійна заміна у складі українців: замість Шапаренка, Яремчука та Бражка на поле вийшли Малиновський, Ванат і Степаненко.
|Ребров підвищує ставки. До виходу на поле готуються троє українців. Втрачати нам все одно нічого.
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|Довбик вирішив допомогти в захисті та поклав на газон Онану, потягнувши того за футболку. Перша жовта картка для збірної України.
|Тимчик отримав ушкодження, приліг на газон. Сашко, не потрібно наслідувати Миколенка. Та й лава запасних не резинова.
|Шапа спокійно пройшов двох на фланзі та намагався навісити на наших бомбардирів. Мало того, що ні Яремчука, ні Довбика у штрафному не було, так ще й Фас спокійно вибив м'яч головою.
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|Дев'ятка Бельгії Лукаку пробив з-за меж штрафного майданчика України. Удар явно не вдався. Ромелу, нам подобається, краще бити не потрібно.
|Любо глянути на те, як українці контролюють м'яч у центрі поля. Судаков, Бражко і Зінченко як за підручником вийшли з оборони.
|Зінченко гратиме на одному фланзі з Троссардом. Вони добре знають одрн одного, адже на клубному рівні грають за "Арсенал".
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|Миколенко не зміг продовжити гру. Замість нього на полі з'явився Олександр Зінченко.
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|Цього разу нам пощастило!!! Перший валідольний момент виник після забігання Доку: бельгієць пройшов лівим флангом та прострілив на Лукаку. На щастя, бельгійський велетень розминувся із м'ячем.
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|А ось це вже погано. Віталій Миколенко присів на газон і сигналізував, що отримав травму. Не повністю відновився наш захисник, але у сьогоднішньому матчі без нього збірну уявити було б складно.
|Гри триває фактично без центру поля. Обидві команди намагаються нав'язати свою гру, але поки без особливої гостроти біля воріт.
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|Заведеними на другий тайм вийшли бельгійці. Доку агресивно грає у відборі. Отримаєш на горіхи в наступному епізоді, чоловіче.
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|Бельгієць Троссард намагався закинути м'яч за спину захисникам, але нічого хорошого з цього не вийшло.
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|Друга 45-хвилинка розпочалася з довгого пасу на Яремчука, але Рома не зміг зачепитися за м'яч на підступах до штрафного майданчика.
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Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Шапаренко, Бражко, Судаков, Яремчук, Довбик.
Бельгія: Кастельс, Кастань, Теате, Фас, Вертонген, Тілеманс, Онана, де Брюйне, Троссард, Доку, Лукаку.
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Зі збірною Бельгії українці зустрічаються вперше. Хоч сьогоднішній супротивник дещо втратив статус непрохідної команди, але недооцінювати його не варто. У матчі з такою збірною хлопцям Реброва потрібно продемонструвати надійну гру в захисті та агресивну – в нападі.
|Добрий вечір, шановні читачі! Менш ніж за пів години збірна України зіграє з Бельгією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Саме від результату цього матчу і ще трішки від паралельного поєдинку Словаччина – Румунія залежить подальша доля синьо-жовтих на Євро-2024. Наша редакція розібралася, за яких умов підопічні Сергія Реброва вийдуть до плей-оф Чемпіонату Європи. Спойлер – краще б українцям сьогодні не програти.