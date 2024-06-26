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Євро-2024. Україна - Бельгія. Трансляція матчу

Євро-2024. Україна – БельгіяОбновление через: секунд
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Україна
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Бельгія
 А з Бельгією поквитаємося на Чемпіонаті світу-2028...
Розпач на обличчі Довбика і Зінченка. Хлопці, за сьогоднішній матч не має бути соромно. Дякуємо за Євро. 
Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0) та втратила шанси на вихід із групи. 
До вильоту з Євро 3......2.......
90+3
Бельгійці уже 2 хвилини клеять дурня, тягнучи час біля нашого кутового прапорця...
90+2
Бельгійці володіють м'ячем у кінці зустрічі...
90+1
Жорааааааа!!!! Судаков отримав можливість пробити прямо перед воротами бельгійців і пробив – м'яч полетів до рук Кастельса.
Тепер усі вперед, бо і поразка, і нічия для нас – це квиток додому.
90
До основного часу матчу арбітр додав 4 хвилини.
87
Малиновський щойно вибив страйк! Довбик скинув на Малиновського, а той з меж штрафного завдав гарматного удару, який на себе прийняв Кастань. Як наслідок, приліг відпочити, тримаючись за нирки. 
Під час кутового у штрафному майданчику України лише ТРОЄ більгійців. Молодики вирішили, що з її величністю Грою будемо завершувати. Результат понад усе!
85
Видихаємо! Лукаку пройшов флангом, увійшов до штрафного, обігравши на шляху Зінченка, але простріл заблокували. Кутовий для бельгійців.
Бельгійці розуміють, що час грає на них. Їх починає судомити, ледь не усіх...
82
Станчу (закреслено) Малиновський подав кутовий та ледь не закрутив у ворота. М'яч влучив у стійку!
Четверте Євро для Ярмоли. Якщо заб'є сьогодні, то стане футбольним героєм...
Ребров вирішив-таки ризикнути. І ми його у цьому підтримуємо. Нічия нам не підходить!
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Ярмоленко вийшов на поле. Сваток пішов відпочивати.
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Артемчику, хіба таких моментів буде багато?! Наш Пічічі отримав м'яч у штрфному майданчику та пробив у правий кут воріт – м'яч пролетів повз ворота. Прикро.
Цікаво, чи піде ва-банк Сергій Ребров?...
77
У складі Бельгії Бакайоко вийшов замість Доку.
Бельгійський велетень Лукаку постійно в пошуках м'яча, а Сваток постійно у пошуках Лукаку. Прямо таки персонально Сашко грає з бельгійцем.
Поки Бельгія все ж виглядає ближчою до першого голу... Нагадуємо, що у паралельному матчі групи для нас усе погано: словаки та румуни  грають внічию.
Караско легко змістився у центр з флангу та потужно пробив по воротах. На щастя, Трубін гарно склався та відбив м'яч. Після цього пару ударів на добиванні заблокували Забарний та Сваток.
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Ще одного такого шквалу моментів Бельгії Ребров може не витримати...
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Потрійна заміна у складі українців: замість Шапаренка, Яремчука та Бражка на поле вийшли Малиновський, Ванат і Степаненко.
Ребров підвищує ставки. До виходу на поле готуються троє українців. Втрачати нам все одно нічого.
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Довбик вирішив допомогти в захисті та поклав на газон Онану, потягнувши того за футболку. Перша жовта картка для збірної України.
Тимчик отримав ушкодження, приліг на газон. Сашко, не потрібно наслідувати Миколенка. Та й лава запасних не резинова.
Шапа спокійно пройшов двох на фланзі та намагався навісити на наших бомбардирів. Мало того, що ні Яремчука, ні Довбика у штрафному не було, так ще й Фас спокійно вибив м'яч головою.
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Дев'ятка Бельгії Лукаку пробив з-за меж штрафного майданчика України. Удар явно не вдався. Ромелу, нам подобається, краще бити не потрібно.
Любо глянути на те, як українці контролюють м'яч у центрі поля. Судаков, Бражко і Зінченко як за підручником вийшли з оборони. 
Зінченко гратиме на одному фланзі з Троссардом. Вони добре знають одрн одного, адже на клубному рівні грають за "Арсенал".
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Миколенко не зміг продовжити гру. Замість нього на полі з'явився Олександр Зінченко.
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Цього разу нам пощастило!!! Перший валідольний момент виник після забігання Доку: бельгієць пройшов лівим флангом та прострілив на Лукаку. На щастя, бельгійський велетень розминувся із м'ячем.
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А ось це вже погано. Віталій Миколенко присів на газон і сигналізував, що отримав травму. Не повністю відновився наш захисник, але у сьогоднішньому матчі без нього збірну уявити було б складно.
Гри триває фактично без центру поля. Обидві команди намагаються нав'язати свою гру, але поки без особливої гостроти біля воріт.
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Заведеними на другий тайм вийшли бельгійці. Доку агресивно грає у відборі. Отримаєш на горіхи в наступному епізоді, чоловіче.
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Бельгієць Троссард намагався закинути м'яч за спину захисникам, але нічого хорошого з цього не вийшло.
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Друга 45-хвилинка розпочалася з довгого пасу на Яремчука, але Рома не зміг зачепитися за м'яч на підступах до штрафного майданчика.
Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Шапаренко, Бражко, Судаков, Яремчук, Довбик.

Бельгія: Кастельс, Кастань, Теате, Фас, Вертонген, Тілеманс, Онана, де Брюйне, Троссард, Доку, Лукаку.
Зі збірною Бельгії українці зустрічаються вперше. Хоч сьогоднішній супротивник дещо втратив статус непрохідної команди, але недооцінювати його не варто. У матчі з такою збірною хлопцям Реброва потрібно продемонструвати надійну гру в захисті та агресивну – в нападі
Добрий вечір, шановні читачі! Менш ніж за пів години збірна України зіграє з Бельгією у третьому турі групового етапу Євро-2024. Саме від результату цього матчу і ще трішки від паралельного поєдинку Словаччина – Румунія залежить подальша доля синьо-жовтих на Євро-2024. Наша редакція розібралася, за яких умов підопічні Сергія Реброва вийдуть до плей-оф Чемпіонату Європи. Спойлер – краще б українцям сьогодні не програти.
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