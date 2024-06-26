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​Каноїст Алтухов – про ліцензію на Олімпіаду-2024: «Це нагорода за мою важку працю»

Він отримав олімпійську ліцензію завдяки перерозподілу квот та представить Україну у чоловічій каное-одиночці на дистанції 1000 метрів на Іграх у Парижі.

​Каноїст Алтухов – про ліцензію на Олімпіаду-2024: «Це нагорода за мою важку працю»
Павло Алтухов
Фото: Facebook/Pavlo Altukhov

Бронзовий призер чемпіонату Європи з веслування на байдарках та каное Павло Алтухов у розмові з LB.ua поділився враженнями від здобуття ліцензії на Олімпійські ігри-2024. 

«Дуже цікаво те, як Бог складає для нас життя, і як дії, які ти робив раніше, впливають на майбутнє. Це нагорода за мою важку працю. Нехай таким чином, але я її отримав. Це не перша моя Олімпіада, і, як кажуть, за одного битого, двох не битих дають. Тому я підходжу до цих Ігор з багажем досвіду», – сказав Алтухов.

Каноїст також повідомив, де пройде підготовка до Олімпійських ігор.

«Готуватимусь в Україні. Рідні стіни все ж для мене зараз краще. Часу мало, але я був активним спортсменом протягом усього часу, тому просто продовжую підготовку. Завжди треба бути готовим боротися», – пояснив Павло. 

За словами Алтухова, на Олімпіаді він боротиметься до кінця. 

«Я не люблю загадувати і говорити про свої плани. Я лише закликаю всіх вболівати і вірити у кожного нашого спортсмена, бо кожен з нас боротиметься до кінця і зі всіх сил. Важливо бути єдиними», – наголосив Алтухов.

Крім того, він розповів історію про те, як вперше побував у Парижі.

«Я був там (у Парижі – LB.ua) колись дві-три години. Маю цікаву історію з того міста. Купив квиток на Ейфелеву вежу, а піднявся туди пішки, бо не зрозумів, де вхід. Наступного дня не відчував ніг», – сказав Алтухов.

  • Нагадаємо, олімпійську ліцензію у чоловічій каное-одиночці за континентальною квотою для Океанії мало вибороти Самоа, проте місцева федерація відмовилася від неї. Потім так само зробила Австралія. Через це квоту Океанії вирішили розподілити за підсумками Чемпіонату світу-2023. На тому турнірі першу непрохідну позицію займав саме Павло Алтухов.
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