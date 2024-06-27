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Грузія впевнено перемогла Португалію та вийшла до плей-оф Євро-2024

Грузини фінішували третіми у групі F.

Грузія впевнено перемогла Португалію та вийшла до плей-оф Євро-2024
Фото: EPA/UPG

Грузія здолала Португалію (2:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На другій хвилині португальці обрізалися, дозволивши грузинам організувати контратаку: Мікаутадзе віддав пас на Кварацхелію, а той наблизився до воріт та пробив повз Кошти – 1:0.

У другому таймі грузини отримали право на пенальті. На 57-й Мікаутадзе реалізував 11-метровий, завдавши удару у правий нижній кут воріт.

Перемога дозволила Грузії посісти третю сходинку групи F та вийти у плей-оф, як одна з чотирьох кращих третіх команд.

У паралельному матчі Туреччина обіграла Чехію (2:1).

У складі турків відзначився Чалханоглу. Чехи відповіли голом Соучека. На 4 доданій до основного часу хвилині Тосун встановив фінальний результат.

Фото: LB.ua

За підсумками третього туру Португалія очолила групу F з 6 пунктами. Туреччина фінішувала другою (6 очок), а Грузія – третьою (4 очки).

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 та завершила виступи на турнірі, посівши останнє місце у групі Е.

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