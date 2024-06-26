Євро-2024: Румунія і Словаччина поділили очки та гарантували собі вихід у плей-оф

Збірна Словаччини поділила очки з Румунією (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 24 хвилині словак Куцка виконав високий навісний пас прямо на голову Дуді. Той зорієнтувався та завдав удару по воротах, відкривши рахунок у матчі. На 37-й румуни отримали можливість зрівняти рахунок з пенальті: Марін впевнено реалізував шанс, пробивши у лівий верхній кут воріт.

У паралельному матчі Україна та Бельгія сильнішого не виявили (0:0).

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Після двох нічиїх у групі Е становище команд не змінилося. Румунія залишилася на першій сходинці, Бельгія – на другій, Словаччина – на третій, а Україна – на четвертій. У всіх команд по 4 очки, але за додатковими показниками саме збірна України залишає Євро-2024.

Збірна Румунії вперше у власній історії виграла групу на Чемпіонаті Європи з футболу.