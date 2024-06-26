Євро-2024: Румунія і Словаччина поділили очки та гарантували собі вихід у плей-оф

Збірна Словаччини поділила очки з Румунією (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.
На 24 хвилині словак Куцка виконав високий навісний пас прямо на голову Дуді. Той зорієнтувався та завдав удару по воротах, відкривши рахунок у матчі. На 37-й румуни отримали можливість зрівняти рахунок з пенальті: Марін впевнено реалізував шанс, пробивши у лівий верхній кут воріт.
У паралельному матчі Україна та Бельгія сильнішого не виявили (0:0).
Збірна Румунії вперше у власній історії виграла групу на Чемпіонаті Європи з футболу.