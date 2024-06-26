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Збірна України зіграла внічию зі збірною Бельгії і залишає Євро-2024

У паралельному матчі групи Словаччина та Румунія зіграли також внічию, з рахунком 1:1.

Збірна України зіграла внічию зі збірною Бельгії і залишає Євро-2024
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 червня, у третьому матчі групового турніру на Євро-2024 збірна України з футболу зіграла внічию (0:0) зі збірною Бельгії.

Таким чином, збірна України залишилась на останьому місці у групі та не змогла вийти з групи у раунд плей-офф.

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Хоча українці і набрали стільки ж очок, які інші учасники групи, чотири, за додатковими параметрами вони не змогли закріпитись навіть на третьому місці.

Під час матчу гравці обидвох збірних неодноразово мгли відкрити рахунок, але матч ак і закінчився нульовою нічиєю.

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