Збірна України зіграла внічию зі збірною Бельгії і залишає Євро-2024

Сьогодні, 26 червня, у третьому матчі групового турніру на Євро-2024 збірна України з футболу зіграла внічию (0:0) зі збірною Бельгії.
Таким чином, збірна України залишилась на останьому місці у групі та не змогла вийти з групи у раунд плей-офф.
Хоча українці і набрали стільки ж очок, які інші учасники групи, чотири, за додатковими параметрами вони не змогли закріпитись навіть на третьому місці.
Під час матчу гравці обидвох збірних неодноразово мгли відкрити рахунок, але матч ак і закінчився нульовою нічиєю.
- Збірна України на "Альянц Арені" розгромно поступилася Румунії (0:3) у першому матчі групового раунду квартету Е на Євро-2024.
- Збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групи Е на Євро-2024.
- Більше про шанси, яка мала збірна України на вихід з групи, у матеріалі “Як збірній України вийти до плей-офф Євро-2024”.