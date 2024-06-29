Сьогодні відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Євро-2024

У суботу, 29 червня, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу Євро-2024 – Швейцарія протистоятиме Італії, а Німеччина – Данії.

Матч Швейцарія – Італія відбудеться в Берліні і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Зустріч обслужить польський рефері Шимон Марциняк. Асистентами будуть його співвітчизники – Томаш Лісткевич та Адам Купсик.

Після нічиєї Німеччина очолила групу А з 7 очками в активі. Швейцарці завершили груповий етап на другій сходинці – 5 очок, проте, вони все одно вийшли в плей-офф із другого місця.

Збірна Італії переживає складні часи з моменту перемоги на останньому Євро. У маті проти Хорватії Італія на останніх хвилинах вирвала нічию (1:1) та піднялася на друге місце. Все, що їх врятувало – гол Маттіа Закканьї в додатковий час.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають фаворитом збірну Італії. Зазначимо, що в чвертьфіналі турніру переможець зіграє з переможцем поєдинку Португалія - Словенія.

Поєдинок "Німеччина – Данія" відбудеться у Дортмунді на стадіоні Сігнал Ідуна Парк. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом. Головним рефері цього матчу призначено англієць Майкла Олівера, його асистентами стануть Стюарт Берт і Ден Кук.

Обидві команди пройшли групову стадію Чемпіонату Європи без поразок. Німеччина виграла групу А з 7 очками, а Данія зайняла друге місце у групі С, зігравши три матчі унічию.

Бейтинговий оператор Favbet вважає, що більше шансів на перемогу у збірної Німеччини. Переможець цього матчу у чвертьфіналі турніру зіграє з переможцем поєдинку Іспанія – Грузія.