МОК оприлюднив результати другої та третьої перевірки “нейтральних атлетів”

11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не пройшли перевірку.

11 з 33 спортсменів з РФ та Білорусі, які отримали ліцензії, не пройшли перевірку.

Група з розгляду відповідності критеріям (AINERP) опублікувала результати другої та третьої перевірки спортсменів з Росії та Білорусі у сучасному п'ятиборстві, тенісі, стрільбі, дзюдо, веслуванні на байдарках і каное та академічному веслуванні.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

11 з 33 спортсменів, які отримали ліцензії, не пройшли перевірку.

До участі в Олімпійських іграх-2024 не допустили:

вісьмох спортсменів в дзюдо (серед 12, які мали ліцензії)

жодного спортсмена в сучасному п'ятиборстві (серед 2, які мали ліцензії)

одного спортсмена в стрільбі (серед 3, які мали ліцензії)

Втім, до участі у Парижі-2024 допустили всіх десятьох спортсменів, що кваліфікувалися, у тенісі (двоє з них відхилили запрошення, тож МОК надіслало запрошення ще двом, що пройшли перевірку), чотирьох у веслуванні на байдарках та каное та двох в академічному веслуванні.