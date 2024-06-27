Стартовий поєдинок Ліги націй збірна України з футболу проведе в Празі

Стартовий поєдинок Ліги націй-2024/2025 збірна України з футболу проведе проти Албанії.
Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.
Матч відбудеться в чеській Празі на стадіоні Epet Arena 7 вересня 2024 року й розпочнеться о 21:45 за київським часом.
В групі В1, крім України та Албанії, боротимуться ще команди Грузії та Чехії.
- Після жеребкування головний тренер збірної Албанії Сільвіньо сказав: "Важка група. Ми нещодавно грали проти Чехії, яка є сильною командою. Грузія також, це команда, яка розвивається. Так само й Україна. Це сильна, фізично важка, але красива група. Ми маємо боротися в жорсткій конкуренції. Турнір триває три місяці. Це ще один момент у нашому житті, щоб докласти великих зусиль. Вважаю, що ми на рівні всіх суперників. Це складна група, але дуже збалансована".