Стартовий поєдинок Ліги націй збірна України з футболу проведе в Празі

Збірна України з футболу перед початком матчу з Бельгією на Євро-2024.

Стартовий поєдинок Ліги націй-2024/2025 збірна України з футболу проведе проти Албанії.

Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Матч відбудеться в чеській Празі на стадіоні Epet Arena 7 вересня 2024 року й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

В групі В1, крім України та Албанії, боротимуться ще команди Грузії та Чехії.