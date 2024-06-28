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Визначились суперниці українських тенісисток на Вімблдоні

В основній сітці жіночого одиночного розряду виступатимуть вісім українських тенісисток.

Визначились суперниці українських тенісисток на Вімблдоні
Тенісні м'ячі для ігор на Вімблдоні
Фото: EPA/UPG

Відбулося жеребкування третього турніру серії “Великого шолому” - Вімблдону.

Про це повідомив Укрінформ.

В основній сітці жіночого одиночного розряду виступатимуть вісім українських тенісисток.

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Матчі першого кола за участю українських спортсменок:

  • Марта Костюк (№18 світового рейтингу) - Ребекка Шрамкова (Словаччина, №95)
  • Еліна Світоліна (№21) – Магда Лінетт (Польща, №46)
  • Даяна Ястремська (№28) – Надя Подороска (Аргентина, №65)
  • Ангеліна Калініна - Еліна Аванесян («нейтральна», №81)
  • Леся Цуренко (№57) - Варвара Грачова (Франція, №68)
  • Катерина Байндл (№175) - Лаура Зігемунд (Німеччина, №73)
  • Юлія Стародубцева (№153) - Алісон ван Ейтванк (Бельгія, №252)
  • Дар'я Снігур (№131) - Осеан Доден (Франція, №80).

Хоч Вімблдон лише один з чотирьох грендслемів, саме до цього трав’яного мейджору завжди прикуто найбільше уваги. Усе через його традиції, які роблять турнір особливим культурним феноменом. Про магію Вімблдону крізь роки — у матеріалі LB.ua

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