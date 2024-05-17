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Російським журналістам заборонили використовувати символіку країни на Олімпіаді-2024 року

До представників ЗМІ висуваються такі ж вимоги, як і до нейтральних спортсменів.

Російським журналістам заборонили використовувати символіку країни на Олімпіаді-2024 року
Російським журналістам заборонили використовувати символіку країни на Олімпіаді-2024 року
Фото: hoteltrianonrivegauche

МОК заборонив російським журналістам використовувати символіку країни на Олімпіаді-2024 року в Парижі.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Зазначається, що в МОК повідомили - до представників ЗМІ "висуваються такі ж вимоги, як і до нейтральних спортсменів".

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Російські та білоруські спортсмени можуть виступати на Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі та виключно в індивідуальних видах спорту. Росіяни мають виступати без символіки РФ на формі, не бути військовослужбовцями та не підтримувати війну в Україні у соцмережах.

В свою чергу, Олімпійський комітет Росії (ОКР) попередив російських спортсменів, що згода виступати в нейтральному статусі може бути порушенням російських законів. 

  • Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації щодо контактів з російськими й білоруськими атлетами, які братимуть участь у змаганнях.
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