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Усик та Ф'юрі пройшли зважування: британець має перевагу

Олександр додав після свого останнього бою, натомість його суперник став легшим.

Усик та Ф'юрі пройшли зважування: британець має перевагу
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Доба залишається до головного боксерського поєдинку року та навіть століття: вже у суботу Олександр Усик має шанс забрати у Тайсона Ф'юрі останній пояс у суперважкому дивізіоні та стати абсолютним чемпіоном світу.

Як пише Чемпіон, заключним медіазаходом перед двобоєм стала церемонія зважування. Цілком очікувано "Циганський король", як називають Ф'юрі, має відчутну перевагу в антропометрії: під ним ваги показали 118,8 кілограм, в той час як Усик мав 105,9 кг. 

З часу останнього бою проти Даніеля Дюбуа українець додав у габаритах, набравши близько 5 кілограм. Натомість Тайсон вирішив зробити більшу ставку на швидкість й маневреність - порівняно з поєдинком проти Френсіса Нганну він скинув аж 8 кілограм.

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