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Євро-2024: Швейцарія сенсаційно перемогла Італію та пройшла до чвертьфіналу

Італійці завершили виступи на Чемпіонаті Європи з футболу.

Євро-2024: Швейцарія сенсаційно перемогла Італію та пройшла до чвертьфіналу
Фото: EPA/UPG

Збірна Італії поступилася Швейцарії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Швейцарці з перших хвилин активно застосовували пресинг та контролювали перебіг поєдинку. На 37 хвилині Фройлер отримав пас від Варгаса у штрафному майданчику італійців та другим дотиком вколотив м’яч у лівий кут воріт Доннарумми. 

Рубен Варгас зі Швейцарії (другий ліворуч) та Джованні ді Лоренцо з Італії (ліворуч) під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Рубен Варгас зі Швейцарії (другий ліворуч) та Джованні ді Лоренцо з Італії (ліворуч) під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Маттео Дарміан (ліворуч) з Італії та Дан Ндоє зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Маттео Дарміан (ліворуч) з Італії та Дан Ндоє зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер (праворуч) забиває перший гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер (праворуч) забиває перший гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Ремо Фройлер зі Швейцарії (праворуч) та Ніколо Барелла з Італії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ремо Фройлер зі Швейцарії (праворуч) та Ніколо Барелла з Італії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії (позаду) і Бреель Емболо зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії (позаду) і Бреель Емболо зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Рубен Варгас зі Швейцарії страждає від болю на газоні під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Рубен Варгас зі Швейцарії страждає від болю на газоні під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії намагається дістати м'яч у моменті з другим голом Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії намагається дістати м'яч у моменті з другим голом Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Маттіа Закканьї з Італії, Ремо Фройлер зі Швейцарії та Ніколо Барелла з Італії у дії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Маттіа Закканьї з Італії, Ремо Фройлер зі Швейцарії та Ніколо Барелла з Італії у дії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.

На старті другої половини гри Варгас опинився на ударній позиції та завдав фантастичного за траєкторією м’яча удару, вразивши правий кут воріт збірної Італії.

Перемога дозволила збірній Швейцарії пройти до чвертьфіналу Євро-2024, італійці завершують виступи на Євро на стадії 1/8 фіналу.

В 1/4 плей-оф швейцарці зустрінуться із переможцем пари Англія – Словаччина. Матч заплановано на 30 червня, початок – о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2024, посівши останнє місце у групі Е. Детально про матч із Бельгією – в матеріалі LB.ua.

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