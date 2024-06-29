Євро-2024: Швейцарія сенсаційно перемогла Італію та пройшла до чвертьфіналу

Італійці завершили виступи на Чемпіонаті Європи з футболу.

Збірна Італії поступилася Швейцарії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Швейцарці з перших хвилин активно застосовували пресинг та контролювали перебіг поєдинку. На 37 хвилині Фройлер отримав пас від Варгаса у штрафному майданчику італійців та другим дотиком вколотив м’яч у лівий кут воріт Доннарумми.

Фото: EPA/UPG Рубен Варгас зі Швейцарії (другий ліворуч) та Джованні ді Лоренцо з Італії (ліворуч) під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Маттео Дарміан (ліворуч) з Італії та Дан Ндоє зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер (праворуч) забиває перший гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ремо Фройлер зі Швейцарії (праворуч) та Ніколо Барелла з Італії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії (позаду) і Бреель Емболо зі Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Рубен Варгас зі Швейцарії страждає від болю на газоні під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Воротар Джанлуїджі Доннарумма з Італії намагається дістати м'яч у моменті з другим голом Швейцарії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Маттіа Закканьї з Італії, Ремо Фройлер зі Швейцарії та Ніколо Барелла з Італії у дії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією в Берліні, Німеччина.

На старті другої половини гри Варгас опинився на ударній позиції та завдав фантастичного за траєкторією м’яча удару, вразивши правий кут воріт збірної Італії.

Перемога дозволила збірній Швейцарії пройти до чвертьфіналу Євро-2024, італійці завершують виступи на Євро на стадії 1/8 фіналу.

В 1/4 плей-оф швейцарці зустрінуться із переможцем пари Англія – Словаччина. Матч заплановано на 30 червня, початок – о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2024, посівши останнє місце у групі Е. Детально про матч із Бельгією – в матеріалі LB.ua.