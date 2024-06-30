Євро-2024: Англія на останніх хвилинах врятувалася від поразки й дотисла Словаччину в овертаймах

Збірна Англії перемогла Словаччину (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 25 хвилині словак Шранц опинився на ударній позиції у штрафному майданчику англійців та завдав точного удару в лівий кут воріт англійців – 1:0.

Фото: EPA/UPG Іван Шранц зі Словаччини (по центру) забиває голкіперу збірної Англії Джордана Пікфорда (ліворуч) під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини в Гельзенкірхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Коул Палмер з Англії (ліворуч), Джуд Беллінгем з Англії (по центру) і Томаш Суслов зі Словаччини (праворуч) під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини в Гельзенкірхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Томаш Суслов зі Словаччини та Кайл Вокер (ліворуч) з Англії під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини в Гельзенкірхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем з Англії (праворуч) забиває під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини в Гельзенкірхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем з Англії святкує забитий м'яч разом зі своїм товаришем по команді Гаррі Кейном (праворуч) під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Англії та Словаччини в Гельзенкірхені, Німеччина.