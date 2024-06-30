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Левченко – про збірну України: «Якщо ми не виходимо з такої групи, попри всю повагу до Румунії та Словаччини, то це провал»

Збірна України з футболу посіла останнє місце у групі Е та завершила виступи на Євро-2024.

Левченко – про збірну України: «Якщо ми не виходимо з такої групи, попри всю повагу до Румунії та Словаччини, то це провал»
Євген Левченко.
Фото: instagram.com/elevchenko

Український футбольний експерт, колишній гравець збірної України Євген Левченко оцінив у розмові з LB.ua виступ національної команди на Євро-2024.

«Першу гру на Євро ми провалили. І тренерський штаб, і гравці наголошували на тому, що матч із румунами був саме таким. Якщо подивитися на якість нашої гри, зокрема на пресинг, перехід з оборони в атаку, на захист, то можна зробити висновок, що цей поєдинок був провальним. Футбол – це гра, де результат вирішують індивідуальні помилки, нюанси. З Румунією ми побачили цілий букет таких помилок. Так, ми у фантастичному стилі перемогли Словаччину, на рівних зіграли з Бельгією, але цього не вистачило. Можна багато говорити, але підстав для виправдання немає зовсім. Якщо ми не виходимо з такої групи, попри всю повагу до Румунії та Словаччини, то це Євро можна вважати провальним», – сказав Левченко.

За його словами, гравцям збірної України потрібно проаналізувати свою гру та зробити висновки після Чемпіонату Європи.

«Що б там не говорили, але я переконаний, що у цієї команди є набагато більший потенціал, ніж вона продемонструвала на турнірі. Усім потрібно подивитися у дзеркало і запитати себе: «Що саме я зробив на Євро?». Потім варто зробити висновки й рухатися далі», – підсумував Євген.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Євро-2024 збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0) та завершила виступи на турнірі. Про поєдинок із бельгійцями – в матеріалі LB.ua. 

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