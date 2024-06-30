Людмила Кіченок: «У мене зараз одна ціль — виграти в парі з Остапенко грендслем»

Людмила Кіченок розповіла про те, що ставить собі за мету перемогти на грендслемі в парі з Оленою Остапенко.

Вона сказала про це в інтерв’ю LB.ua.

«У нас є мета потрапити на WTA Finals, який проходитиме в Саудівській Аравії цього року, тому хочемо грати разом на Вімблдоні. Зараз у мене одна ціль — виграти в парі з Оленою грендслем, а мікст з Мате Павичем буде як допоміжний розряд для тренування», – сказала Кіченок.

Тенісистка також пояснила, чому перехід із ґрунту на траву, а потім на ґрунт пройде для неї спокійно.

«Чесно кажучи, я ніколи не переходила з трави на ґрунт, хіба років 10 тому. З віком краще розумієш своє тіло, усвідомлюєш, як грати на кожному покритті. Через це знаю, що потрібно робити, аби перехід відбувся швидко. Трава, звісно, швидша за ґрунт, але з кожним роком вона стає повільнішою (через зміни в догляді. — Ред.). Для трави характерні низькі відскоки, тому там потрібно постійно згинати ноги. На ґрунті гра трохи повільніша: там вищі відскоки, можна ковзати. На траві ж це неможливо робити. Мені й самій цікаво, як пройде цей перехід, але думаю, що все буде добре. У парі ж і навантаження менше, ніж в одиночці: ти фактично граєш на пів корту, грубо кажучи. Тож припускаю, що перехід буде незначним для мене й мого тіла», – зауважила тенісистка.

Нагадаємо, на Вімблдоні Людмила Кіченок зіграє у парі з латвійкою Оленою Остапенко, а на Олімпійських іграх у Парижі – з сестрою Надією. Про унікальні традиції Вімбдону – в матеріалі LB.ua.