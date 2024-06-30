Іспанія та Англія ведуть боротьбу за чвертьфінал.

Сьогодні, 30 червня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Грузія зіграє з Іспанією, а Англія зустрінеться зі Словаччиною.

Іспанія стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала 9 очок на груповому етапі. Грузини - дебютанти турніру. Підопічні Віллі Саньоля здобули сенсаційну перемогу над Португалією, що дозволило їм вийти до плей-офф.

Матч відбудеться у німецькому місті Кельн на стадіоні "Райн-Енергі". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Експерти Favbet вважають фаворитами збірну Іспанії.

Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, вигравши групу С. Водночас Словаччина вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною.

Матч "Англія - Словаччина" відбудеться на стадіоні "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Головним арбітром буде Халіл Мелер з Туреччини. Переможець пари у чвертьфіналі зіграє зі Швейцарією.

Що ж до прогнозів, то аналітики Favbet віддають перевагу збірній Англії.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 та завершила виступи на турнірі, посівши останнє місце у групі Е.