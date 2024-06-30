У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСпорт

1/8 фіналу Євро-2024: Грузія зіграє з Іспанією, а Англія зустрінеться зі Словаччиною

Іспанія та Англія ведуть боротьбу за чвертьфінал.

1/8 фіналу Євро-2024: Грузія зіграє з Іспанією, а Англія зустрінеться зі Словаччиною
Джуд Беллінгем (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 30 червня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Грузія зіграє з Іспанією, а Англія зустрінеться зі Словаччиною.

Іспанія стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала 9 очок на груповому етапі. Грузини - дебютанти турніру. Підопічні Віллі Саньоля здобули сенсаційну перемогу над Португалією, що дозволило їм вийти до плей-офф.

Матч відбудеться у німецькому місті Кельн на стадіоні "Райн-Енергі". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Експерти Favbet вважають фаворитами збірну Іспанії.

Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, вигравши групу С. Водночас Словаччина вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною.

Матч "Англія - Словаччина" відбудеться на стадіоні "Фелтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Головним арбітром буде Халіл Мелер з Туреччини. Переможець пари у чвертьфіналі зіграє зі Швейцарією. 

Що ж до прогнозів, то аналітики Favbet віддають перевагу збірній Англії. 

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 та завершила виступи на турнірі, посівши останнє місце у групі Е.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies