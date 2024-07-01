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Євро-2024: Іспанія на класі розгромила Грузію

Іспанці відзначилися чотири рази.

Євро-2024: Іспанія на класі розгромила Грузію
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії перемогла Грузію (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 18 хвилині грузин Какабадзе прострілив у штрафний майданчик збірної Іспанії: м’яч після рикошету від іспанця ле Нормана залетів у ворота. За 20 хвилин Родрі опинився на ударній позиції на підступах до штрафного та пробив лівою ногою у правий нижній кут воріт – 1:1. 

Робін Ле Норман (ліворуч) з Іспанії забиває гол у власні ворота під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Робін Ле Норман (ліворуч) з Іспанії забиває гол у власні ворота під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Отар Какабадзе з Грузії (ліворуч) та Альваро Мората з Іспанії (праворуч) під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Отар Какабадзе з Грузії (ліворуч) та Альваро Мората з Іспанії (праворуч) під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Марк Кукурелья з Іспанії лежить на газоні під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Марк Кукурелья з Іспанії лежить на газоні під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Родрі з Іспанії зрівнює рахунок під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Родрі з Іспанії зрівнює рахунок під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фабіан Руїс з Іспанії (ліворуч) забиває другий гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Фабіан Руїс з Іспанії (ліворуч) забиває другий гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Лука Лохошвілі (ліворуч) з Грузії та Ламін Ямал з Іспанії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Лука Лохошвілі (ліворуч) з Грузії та Ламін Ямал з Іспанії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Марк Кукурелья з Іспанії (праворуч) проти Отара Какабадзе з Грузії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Марк Кукурелья з Іспанії (праворуч) проти Отара Какабадзе з Грузії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Ніко Вільямс з Іспанії (ліворуч) забиває третій гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ніко Вільямс з Іспанії (ліворуч) забиває третій гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Даніель Ольмо (ліворуч) з Іспанії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Даніель Ольмо (ліворуч) з Іспанії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Педрі з Іспанії (ліворуч) проти Георгія Чакветадзе (праворуч внизу) та Георгі Кочорашвілі з Грузії під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Педрі з Іспанії (ліворуч) проти Георгія Чакветадзе (праворуч внизу) та Георгі Кочорашвілі з Грузії під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Іспанією та Грузією в Кельні, Німеччина.

На старті другого тайму іспанський півзахисник Руїс відгукнувся на пас Ямала та вразив ворота з близької відстані. На 75-й Вільямс відірвався від захисників Грузії, наблизився до воріт та пробив під поперечину – 3:1. Крапку в матчі поставив Ольмо на 83 хвилині: іспанець прийняв м’яч біля воріт Грузії, прибрав на замахові опонента та пробив у лівий кут воріт.

Перемога дозволила Іспанії вийти до чвертьфіналу Євро-2024.

В 1/4 фіналу іспанці зустрінуться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 5 липня, початок – о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2024 Англія здолала Словаччину (2:1).

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