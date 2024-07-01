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Українка Стародубцева пробилася до другого кола Вімблдону

На старті розіграшу українка здолала бельгійку Ван Ейтванк.

Українка Стародубцева пробилася до другого кола Вімблдону
Юлія Стародубцева.
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Юлія Стародубцева у двох сетах здолала Елісон Ван Ейтванк (6:4, 6:3) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Упродовж зустрічі Юлія виконала 2 подачі навиліт та допустилася 1 подвійної помилки.

Для тенісисток матч на Вімблдоні був першим очним у кар’єрі.

У другому колі Юлія Стародубцева зіграє проти представниці Нової Зеландії Лули Радовчич.

Нагадаємо, Даяна Ястремська і Марта Костюк також здобули перемоги у своїх матчах першого кола Вімблдону.

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