Українка Стародубцева пробилася до другого кола Вімблдону

Українська тенісистка Юлія Стародубцева у двох сетах здолала Елісон Ван Ейтванк (6:4, 6:3) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Упродовж зустрічі Юлія виконала 2 подачі навиліт та допустилася 1 подвійної помилки.

Для тенісисток матч на Вімблдоні був першим очним у кар’єрі.

У другому колі Юлія Стародубцева зіграє проти представниці Нової Зеландії Лули Радовчич.

Нагадаємо, Даяна Ястремська і Марта Костюк також здобули перемоги у своїх матчах першого кола Вімблдону.