Євро-2024: Франція мінімально перемогла Бельгію в 1/8 фіналу

Збірна Франції перемогла Бельгію (1:0) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Фото: EPA/UPG Воротар Коен Кастельс з Бельгії пропускає м'яч у ворота під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Францією та Бельгією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Єдиний гол у матчі у власні ворота забив захисник збірної Бельгії Ян Вертонген на 85 хвилині.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе (ліворуч) з Франції біжить до чужих воріт під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Францією та Бельгією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Орельєн Чуамені (ліворуч) з Франції б'є по воротах під час 1/8 фіналу Євро-2024 футбольного матчу між Францією та Бельгією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Воротар Коен Кастельс (праворуч) з Бельгії забирає м'яч на виході під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Францією та Бельгією в Дюссельдорфі, Німеччина.

Перемога дозволила підопічним Дідьє Дешама вийти до чвертьфіналу змагань.

В 1/4 фіналу вони зіграють із переможцем матчу Португалія – Словенія. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, до чвертьфіналу Євро уже вийшли збірні Іспанії, Німеччини, Швейцарії й Англії.