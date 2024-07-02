Працюють інші м’язи, укріплюється постава і баланс тіла: дослідження радять ходити задом наперед

Ходіння задом наперед допомагає покращити баланс у тілі, координацію і навіть зміцнити поставу.

Одне дослідження показало, що люди, які ходили задом наперед, покращили рівновагу, довжину та швидкість кроків, пише Today.

Коли ви йдете задом наперед, підтримуючи поставу, працюють інші м’язи, аніж у звичайній ходьбі, активуються сідничні м’язи, підколінні сухожилля та литки, пояснює сертифікована фітнес-тренерка Стефанії Мансор.

За словами спортивного терапевта і власника відновлювальної клініки спортивної медицини Ренда Макклейга, така ходьба впливає не лише на м’язи, але й на мозок та нервову систему. Адже мозок має попрацювати, щоб адаптуватися до нової активності. Тобто має розвивати нові нейрони та синапси.

Коли ви йдете задом наперед, ви також природно задіюєте основні м’язи, щоб підтримувати стабільність і рівновагу. Це може з часом покращити поставу та вирівнювати хребет.

Така ходьба може прокачати мобільність, і зробити повсякденні рухи зручнішими та легшими, чи то дотягування до чогось на високій полиці, чи нахиляння зав’язати взуття.

Ще одне дослідження показало, що ходьба задом наперед на біговій доріжці допомагає пацієнтам з інсультом покращити серцево-легеневу форму, збільшити швидкість ходьби та покращити баланс.

Така ходьба може допомогти в розвитку координації, сили, гнучкості, серцево-судинної системи та «зайвого» спалювання калорій (оскільки це важче), каже Макклейн.

Як почати таку ходьбу.

Просто походіть залом наперед упродовж дня: коридором удома, з кухні до вітальні, хідником, щоб забрати платіжки за комуналку тощо. Робіть це з інтервалами: гуляєте пішки, 5хв йдете звично, 1 хв – задом наперед, повторюєте так кілька разів. Можете 1хв звично, 1хв – задом наперед, і так чергувати. Можете скористатися доріжками, які мають опори. Так почуватиметеся впевненіше. Наприклад, можна пройти задом наперед пандусом.

Нагадаємо, свіже дослідження показало, що прогулянка тричі на тиждень для полегшення болю в спині майже вдвічі знижує ризик його повторення.

Нові дані вчених також свідчать, що кілька щоденних звичок можуть покращити роботу мозку в тих, хто вже має ознаки хвороби Альцгеймера.