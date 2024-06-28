Понад 70 жінок уже завагітніли після лікування безпліддя за новою держпослугою – НСЗУ

З початку року послугою лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення у межах Програми медгарантій скористалися 255 жінок.

З них 71 уже завагітніла, повідомляє МОЗ.

Перше упішне завершення лікування відбулося у приватній клініці «Гармонія здоров’я» (ТОВ «Гармонія краси»). Там підтвердили цей випадок, наразі без деталей, аби зберегти приватність пацієнтки. Лише підтвердили, що все пройшло успішно і вагітність настала.

Загалом, договори на лікування безпліддя у жінок за допомогою допоміжних репродуктивних технологій мають 15 медзакладів, приватних та державних. Загалом, за Програмою медичних гарантій, на 2024 рік на цю послугу передбачили 1870 526 600 грн. Держава планує, що цих коштів вистачить на 30 000 циклів лікування безпліддя.

Лікування безпліддя у цьому році вперше включено у Програму медичних гарантій.

За даними МОЗ, медична послуга за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій» надається за умови встановлення діагнозу «Жіноче безпліддя» або «Чоловіче безпліддя».

Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років.

Спершу жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі, який має договір із НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Направлення для цього не потрібне. Лікар акушер-гінеколог проведе обстеження, визначить показання до проведення ЕКЗ, а за необхідності скерує на консультацію до суміжних спеціалістів (терапевт, кардіолог, невропатолог, ендокринолог тощо)

На цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або дообстеження. Лікар-акушер гінеколог може направити жінку до спеціалізованого багатопрофільного закладу або перинатального центру, які надають безоплатні послуги в межах пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Після дообстеження лікар акушер-гінеколог скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму або у спеціалізованому багатопрофільному закладі, або у перинатальному центрі, або у закладі, який надає послугу ДРТ. Консиліум лікарів приймає рішення про наявність підстав для отримання послуги з лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Де саме проводити таке лікування, жінка має право обрати самостійно із переліку закладів, які уклали відповідний договір із НСЗУ. Їх наразі, нагадаємо, є 15. Список тут.

Чи є ця послуга безоплатною?

Безоплатно жінка може отримати один повний цикл на рік – у разі настання вагітності, при цьому у разі народження здорової дитини наступні цикли допоміжних репродуктивних технологій не оплачуються.

Також пацієнтка може отримати другий повний або неповний цикл на рік – у разі ненастання вагітності. Доплачувати за ці послуги не потрібно.

Лікування можливе як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару – залежно від призначень лікаря. Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.

Які безоплатні послуги передбачені в межах цієї програми?