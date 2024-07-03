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Медики відновлюють воїна, який обпік майже 50% тіла, спалюючи те, що не мало потрапити до росіян

Виконуючи бойове завдання, воїн обпік половину тіла, пережив пересадки власної шкіри і готується до відновлення за кордоном.

Медики відновлюють воїна, який обпік майже 50% тіла, спалюючи те, що не мало потрапити до росіян
Богдан Олійник відновлюється після отриманих на фронті опіків
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

30-річний воїн Богдан Олійник намагався знищити бензином те, що не мало потрапити до ворожих рук. 

Неподалік Вугледару його підрозділу наказали відійти із займаної позиції та знищити бліндаж разом з усіма речами, які можуть зіграти на руку окупантам, повідомляє Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.

Це мав зробити Богдан. Коли біг по траншеї виконувати наказ, росіяни поцілили у пальне. Мить і все довкола спалахнуло - разом із Богданом. 

"Я просто горів у траншеї і повз назовні, де мене дістали два моїх товариша. Витягнули прямо з вогню, допомогли покинути позицію і викликали евакуацію”, - розповідає боєць. На 6-й день, після одного стабпункту і двох прифронтових шпиталів, Богдана доправили до Львова - у UNBROKEN. 

Богдан Олійник
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.
Богдан Олійник

Богдан був у надважкому стані – з опіками майже 50% тіла, здебільшого глибокими. Мав ознаки інфекції. Вогонь уразив обидві ноги, сідниці, кисті, ліве передпліччя та обличчя.

Щодва дні комбустіологи робили Богдану перев’язки з хірургічною обробкою ран. А згодом пересадили його власну шкіру з тулуба та тих неушкоджених ділянок рук на всю задню частину тіла – з найбільш глибокими опіками.

Хірурги відзначають, що шкіра приживається добре, а загроза життю вже минула. Сприяє загоєнню ран і перебування пацієнта на спеціальному протиопіковому ліжку. 

Опіки воїна Богдана Олійника
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.
Опіки воїна Богдана Олійника

Паралельно з Богданом працюють фізичні терапевти – навіть коли через надто сильний біль пацієнт не може займатися. У такому разі заняття відбуваються пасивно: у стані медикаментозного сну.

Невдовзі для подальшого лікування Богдана мають відправити за кордон до Німеччини. Його відновлення буде ще довгим. 

Богдан Олійник на реабілітації
Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN.
Богдан Олійник на реабілітації

Сам хлопець – із міста Рожище на Волині, приєднався до ЗСУ влітку 2022-го. Був оператором дронів в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Майже два роки служби Богдана припали на оборону Донеччини. Там – наприкінці травня – і отримав опіки.

Його дві заповітні мрії – створити власну сім’ю та жити у вільній від окупантів Україні. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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